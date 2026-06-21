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Мусагалиев — об участии ФК «10» в Кубке России: «Хотели бы подольше задержаться»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент медиафутбольного клуба ФК «10» Азамат Мусагалиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления команды в Кубке России.

«Это особенное событие для нас. Спустя три года существования команды — это большая история. Внутри для нас это очень радостное событие. На сколько стадий готовы замахнуться? Как покажет его величество футбол и расположит нас к этому турниру. Но мы очень хотели бы подольше задержаться», — сказал Мусагалиев «СЭ».

В первом матче команда встретится с «Космосом».

Победителем Кубка России в сезоне-2025/26 стал «Спартак», который в суперфинале турнира обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3).

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Кубок России
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