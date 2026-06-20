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20 июня, 21:17

Тренер «Ахмата» Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Кубка России

Сергей Филин

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об итогах жеребьевки группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Жеребьевка состоялась 19 июня. На групповом этапе Кубка России «Ахмат» сыграет с «Краснодаром», «Факелом» и московским «Динамо».

«Нас ждут хорошие игры. Главное, чтобы у нас не было проблем с логистикой в Краснодар и Воронеж. Жеребьевка — она такая, какая есть. Надо дождаться, чтобы узнать, в каком состоянии будут наши соперники и в каком — мы», — приводит слова Черчесова пресс-служба грозненского клуба.

В прошлом сезоне соперниками «Ахмата» на групповом этапе Кубка России были «Зенит», «Рубин» и «Оренбург». Команда из Грозного набрала четыре очка и заняла последнее место в квартете.

&laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;группе с &laquo;Краснодаром&raquo;, ЦСКА&nbsp;&mdash; с &laquo;Локомотивом&raquo;. Итоги жеребьевки Пути РПЛ Кубка России.«Динамо» в группе с «Краснодаром», ЦСКА — с «Локомотивом». Итоги жеребьевки Пути РПЛ Кубка России

Источник: ФК «Ахмат»
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Станислав Черчесов
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
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