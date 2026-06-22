Дмитриев — о разбитом Кубке России: «Ничего страшного, я успел сфоткаться с целым»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал об эмоциях от победы в FONBET Кубке России.

В сезоне-2025/26 «Спартак» стал обладателем трофея. В суперфинале турнира красно-белые обыграли «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3). После победы трофей разбился во время празднования.

— Что думаешь о том, что кубок сломался?

— Я успел сфоткаться с целым. Ничего страшного. Но будто крышка не нужна на нем.

— Долго ли радовались?

— Да, долго не мог поверить.

— Есть ли на сборах план тонко намекнуть, что ты вингер, а не защитник?

— Вы сейчас отлично намекнули, может, посмотрит... На самом деле, не проблема где играть. Тренер видит меня фланговым защитником — ок.

— В каком состоянии Барко вернулся?

— Да вроде отлично все. Не говорил, что хочет уезжать.

— Доволен ли прошлым сезоном?

— Статистика уже лучше, чем до этого. Но все равно хочется больше. В конце, к сожалению, играл немного. Но это было из-за травмы, — сказал Дмитриев.

В прошедшем сезоне Дмитриев провел 36 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил два гола и сделал семь результативных передач.