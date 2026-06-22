Зобнин — об эмоциях после победы в Кубке России: «Футбольный и в личном плане год был тяжелый»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу команды в FONBET Кубке России.

— Вы довольно эмоционально восприняли победу в Кубке России.

— Там немного другие эмоции были. Футбольный и в личном плане год был тяжелый. Это то, что я пережил.

— Каким должен быть трофей, с точки зрения конструкции?

— Думаю, каждый кубок должен быть индивидуальным. Этот кубок был тяжеловатым. В сезоне-2016/17 был легче. Выпить можно из него, а можно и из бутылки. Я много не пью. Мне это неважно.

— Подшучивали над Солари из-за сломанного Кубка? Согласились бы, чтобы он разбил кубок на счастье?

— Конечно. Еще не успели обсудить с ним. Видел видео. Лично с ним на эту тему не разговаривали.

В суперфинале Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).