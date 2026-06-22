Кубок России сезона-2026/2027: даты турнира

Кубок России по футболу сезона-2026/2027 пройдет с 29 июля по 6 июня

FONBET Кубок России по футболу сезона-2026/2027 пройдет с 29 июля по 6 июня. Путь РПЛ стартует 5 августа, Путь регионов начнется 28 июля.

Путь РПЛ

Матчи группового этапа Пути РПЛ пройдут с 5 по 25 ноября. Плей-офф состоится с 3 марта по 19 мая. Первые матчи 1/8 финала — 3 марта, ответные встречи — 17 марта. Первые матчи четвертьфинала — 7 апреля, ответные встречи — 21 апреля. Первые матчи полуфинала — 5 мая, ответные встречи — 19 мая.

Путь регионов

Раунды Пути регионов пройдут 12 и 26 августа, 9 сентября, 15 октября и 4 ноября. Плей-офф состоится с 18 марта по 20 мая. Первые матчи 1/8 финала — 18 марта, ответные встречи — 8 апреля. Первые матчи четвертьфинала — 22 апреля, ответные встречи — 6 мая. Полуфиналы — 20 мая.

Суперфинал турнира состоится 6 июня 2027 года.