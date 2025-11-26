Галактионов — о поражении «Локомотива»: «Спартак» объективно был сильнее во втором тайме»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги ответного матча против «Спартака» (2:3) в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.

— К сожалению, сложилось не так, как хотели, — сказал Галактионов. — Ребят не в чем упрекнуть с точки зрения отдачи. «Спартак» объективно был сильнее во втором тайме. Начало матча было за нами. Но пропущенный гол в конце первого тайма подбил эту эмоциональную составляющую.

— Бакаев был заменен из-за того штрафного?

— Нет, это не наказание. Но он мог играть сильнее. Приняли освежить этот фланг. Дмитрий Воробьев потихоньку набирает форму. Тайм для него — это тот отрезок на котором он мог сегодня себя проявить.

— У игроков не возникло соблазна поберечь сил во втором тайме?

— После игры с «Краснодаром» стадион аплодировал. Кричал: «Молодцы». Это характеризует нашу команду. Мы бьемся до последней секунды. Поэтому никаких сомнений в самоотдаче.

— У вас был на день меньше отдыха. Почему об этом не сказали?

— Это факт. Смысл об этом говорить. Результат надо принять. Главное не раскисать. Надо сконцентрироваться на чемпионате.

26 ноября «Локомотив» объявил о продлении контракта с Галактионовым. Новое соглашение 41-летнего специалиста рассчитано до 2028 года.