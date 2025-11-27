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27 ноября 2025, 00:10

Угальде — о победе «Спартака» над «Локомотивом»: «Наслаждались временем на поле»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде назвал хорошей победу над «Локомотивом» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Наслаждались временем на поле. Хорошая победа, — сказал Угальде. — Романов? По нашей игре видно, что он отличный специалист. Наслаждаемся процессом. Всем довольны. Был бы рад с ним остаться. Мы более спокойны, результаты показывают.

— Почему этой осенью твоя результативность скромнее?

— Это футбол. Всегда есть моменты лучше или хуже. Естественно, я стараюсь, выкладываюсь максимально на благо команды.

— Знаешь, сколько раз за последние 20 лет «Спартак» становился чемпионом?

— Надо почитать, обновить знания.

— Всего один раз. Что ты об этом думаешь?

— Я думаю, это трудно, непростой период. Нужно приложить все усилия, чтобы завоевать трофеи.

— Получится исправить ситуацию?

— Мы будем надеяться. Дай бог получится. Каждый сезон только такая цель.

«Спартак» одержал победу по сумме матчей (первая игра — 3:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России. В следующей стадии красно-белые сыграют с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Зенит» (первый матч — 3:1).

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Манфред Угальде
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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