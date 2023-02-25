РПЛ осудила проявление расизма на матче FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит»

Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала инцидент с бразильским полузащитником «Зенита» Венделом в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России против «Волги» (3:0).

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

«Российская премьер-лига осуждает проявление расизма на матче FONBET Кубка России между командами «Волга» (Ульяновск) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Надеемся на скорейшее рассмотрение инцидента компетентными органами, включая КДК РФС, и вынесение самого строгого наказания виновникам и допустившим это правонарушение», — написано в сообщении РПЛ.

Ранее «СЭ» сообщал, что РФС намерен рассмотреть эпизод с брошенным в Вендела бананом на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК).