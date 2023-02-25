Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:36

Колосков назвал крайне возмутительным факт с выбросом банана в Вендела

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение об инциденте, случившимся в матче Кубка России между ульяновской «Волги» и петербургским «Зенитом» (0:3).

«Если даже у этого человека был Fan ID, ума это ему не придает. Паспорт болельщика может упорядочить проход на стадион, а если у таких болельщиков нет извилин в голове, то уже ничего не поможет. Факт с выбросом банана в Вендела крайне возмутительный! В этом случае надо применить все усилия, чтобы выявить этого злоумышленника и правомерно его наказать», — приводит слова Колосков Sport24.

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-25-koloskov-fakt-s-vybrosom-banana-v-vendela-krayne-vozmutitelnyy-yesli-net-izvilin-v-golove-to-fan-id-ne-pomozhet
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
Кубок России
Вячеслав Колосков
2
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Тукманов назвал картинкой из прошлого брошенный в Вендела банан
Расистская выходка на Кубке России: в Ульяновске в бразильцев из «Зенита» бросили банан. Что может грозить «Волге»
РПЛ осудила проявление расизма на матче FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит»
Колыванов: «Надо штрафовать таких людей, которые бросаются бананами в игроков»
Главный тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о брошенном в Вендела банане
Мостовой заявил, что «Зенит» играл в пол силы в матче с «Волгой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ осудила проявление расизма на матче FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит»

Тукманов назвал картинкой из прошлого брошенный в Вендела банан
Новости
RSS RSS
Все новости