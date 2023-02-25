Колыванов: «Надо штрафовать таких людей, которые бросаются бананами в игроков»

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал ситуацию с бразильским полузащитником «Зенита» Венделом.

«Дураков хватает среди футбольных болельщиков. Я не знаю, что в такой ситуации делать «Зениту». Наверное, на стадионе есть камеры. Может, увидят, кто кинул этот банан. Штрафовать надо таких людей. Глупость какая-то. Давно не видел, чтобы бананы с трибун бросали», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

В матче FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3) на 90+1 минуте Вендел покинул поле, и болельщик с трибун кинул в футболиста банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, которая потерпит поражение в 1/4 финала Пути РПЛ.