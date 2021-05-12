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«Они не ставят на меня, но...» Пост Смолова после победы в БЕТСИТИ Кубке России

12 мая 2021, 23:15
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Локомотива» Федор Смолов опубликовал сообщение в Instagram после победы в БЕТСИТИ Кубке России. В финале команда победила «Крылья Советов» (3:1).

«Они не ставят на меня, но я вз*** их», — написал футболист.

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor10)

Смолов забил победный гол с пенальти во втором тайме. Он был признан лучшим игроком финала.

Накануне форвард не был включен в расширенный состав сборной России из 30 футболистов на Евро-2020. Игрок оказался в числе семи резервистов.

Локомотив — Крылья Советов

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча