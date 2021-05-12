«Они не ставят на меня, но...» Пост Смолова после победы в БЕТСИТИ Кубке России
12 мая 2021, 23:15
Форвард «Локомотива» Федор Смолов опубликовал сообщение в Instagram после победы в БЕТСИТИ Кубке России. В финале команда победила «Крылья Советов» (3:1).
«Они не ставят на меня, но я вз*** их», — написал футболист.
Смолов забил победный гол с пенальти во втором тайме. Он был признан лучшим игроком финала.
Накануне форвард не был включен в расширенный состав сборной России из 30 футболистов на Евро-2020. Игрок оказался в числе семи резервистов.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Опрос
проголосовало: 16914Все опросы
Кого не хватает в расширенном составе из 30 игроков сборной России на Евро-2020?
Читайте также
13
Зачет
vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю