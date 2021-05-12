«Они не ставят на меня, но...» Пост Смолова после победы в БЕТСИТИ Кубке России

Форвард «Локомотива» Федор Смолов опубликовал сообщение в Instagram после победы в БЕТСИТИ Кубке России. В финале команда победила «Крылья Советов» (3:1).

«Они не ставят на меня, но я вз*** их», — написал футболист.

Смолов забил победный гол с пенальти во втором тайме. Он был признан лучшим игроком финала.

Накануне форвард не был включен в расширенный состав сборной России из 30 футболистов на Евро-2020. Игрок оказался в числе семи резервистов.