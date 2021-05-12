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Фанаты «Локо» поменяли баннер после победы в финале Кубка

12 мая 2021, 23:15
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«Локомотив» стал победителем розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России-2020/21. В финальном матче, состоявшемся 12 мая в Нижнем Новгороде, железнодорожники встречались с «Крыльями Советов» и победили со счетом 3:1.

Перед игрой фаны «Локо» растянули баннер: «Забрать свое!»

После успешного окончания встречи они быстро внесли изменения: «Забрали свое!»

«Локомотив» стал обладателем Кубка России в рекордный 9-й раз.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча