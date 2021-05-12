Фанаты «Локо» поменяли баннер после победы в финале Кубка

«Локомотив» стал победителем розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России-2020/21. В финальном матче, состоявшемся 12 мая в Нижнем Новгороде, железнодорожники встречались с «Крыльями Советов» и победили со счетом 3:1.

Перед игрой фаны «Локо» растянули баннер: «Забрать свое!»

После успешного окончания встречи они быстро внесли изменения: «Забрали свое!»

«Локомотив» стал обладателем Кубка России в рекордный 9-й раз.