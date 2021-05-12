Соболев похвалил «Крылья Советов» за игру в финале
12 мая 2021, 23:46
Нападающий «Спартака» Александр Соболев посвятил пост в Instagram финалу БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (3:1).
«Крылья», это было достойно. Уверен, это был не последний финал», — написал Соболев.
Пост Александра Соболева. Фото Instagram
Нападающий перешел в московский клуб именно из самарской команды.
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
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