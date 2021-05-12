Соболев похвалил «Крылья Советов» за игру в финале

Нападающий «Спартака» Александр Соболев посвятил пост в Instagram финалу БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (3:1).

«Крылья», это было достойно. Уверен, это был не последний финал», — написал Соболев.

Пост Александра Соболева. Фото Instagram

Нападающий перешел в московский клуб именно из самарской команды.