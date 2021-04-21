Экс-президент совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в рамках полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.

«Неоднократно повторял, что случилось с командой. Были проведены зимние сборы, о чем неоднократно говорил главный тренер. Тренеру дали поработать с командой. Он посмотрел на игроков и нашел каждому свое место. Не хочу забегать вперед. Для меня «Локомотив» всегда был лучшей командой в России. И тренер, и игроки очень качественно работают. Уверен, что команда полчасика попразднует в раздевалке и будет готовиться к следующей игре. «Локомотиву» везет? Везет сильнейшим», — сказал Мещеряков «СЭ».

Напомним, что ранее в финал БЕТСИТИ Кубка России вышли «Крылья Советов». 12 мая они сыграют с «Локомотивом» в Нижнем Новгороде.

(Владимир Пушкарев)