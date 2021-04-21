«Локомотив» — главный специалист по разгромам в полуфинале Кубка
Всего в пятый раз в истории кубкового полуфинальный матч закончился с крупным счетом. При этом для «Локомотива» вторничный разгром соперника стал уже третьим.
В 2000 году красно-зеленые под руководством Юрия Семина разбили «Уралан», усилиями Дмитрия Лоськова превратив 1:1 в 4:1 за 30 дополнительных минут, а 2007 году уже с Анатолием Бышовцем на тренерской скамье не оставили шансов «Спартаку». Кроме «Локо» выиграть с разницей в три мяча получалось у ЦСКА (в Санкт-Петербурге!) и «Сибири».
В финале подобное происходило всего дважды: ЦСКА в 2006-м победил «Спартак» (3:0), а десять лет спустя провалился против «Зенита» (1:4).
(Кирилл Бурдаков)
Разгромы в полуфиналах Кубка России
|
Дата
|
Город
|
Победитель
|
Побежденный
|
Счет
|
03.05.2000
|
Элиста
|
Локомотив
|
Уралан
|
4:1 (д.в.)
|
10.05.2006
|
Санкт-Петербург
|
ЦСКА
|
Зенит
|
3:0
|
02.05.2007
|
Москва
|
Локомотив
|
Спартак
|
3:0
|
21.04.2010
|
Новосибирск
|
Сибирь
|
Алания
|
3:0
|
21.04.2021
|
Москва
|
Локомотив
|
ЦСКА
|
3:0
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