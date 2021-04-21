Всего в пятый раз в истории кубкового полуфинальный матч закончился с крупным счетом. При этом для «Локомотива» вторничный разгром соперника стал уже третьим.

В 2000 году красно-зеленые под руководством Юрия Семина разбили «Уралан», усилиями Дмитрия Лоськова превратив 1:1 в 4:1 за 30 дополнительных минут, а 2007 году уже с Анатолием Бышовцем на тренерской скамье не оставили шансов «Спартаку». Кроме «Локо» выиграть с разницей в три мяча получалось у ЦСКА (в Санкт-Петербурге!) и «Сибири».

В финале подобное происходило всего дважды: ЦСКА в 2006-м победил «Спартак» (3:0), а десять лет спустя провалился против «Зенита» (1:4).

(Кирилл Бурдаков)

Разгромы в полуфиналах Кубка России