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«Локомотив» — главный специалист по разгромам в полуфинале Кубка

22:07
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Всего в пятый раз в истории кубкового полуфинальный матч закончился с крупным счетом. При этом для «Локомотива» вторничный разгром соперника стал уже третьим.

В 2000 году красно-зеленые под руководством Юрия Семина разбили «Уралан», усилиями Дмитрия Лоськова превратив 1:1 в 4:1 за 30 дополнительных минут, а 2007 году уже с Анатолием Бышовцем на тренерской скамье не оставили шансов «Спартаку». Кроме «Локо» выиграть с разницей в три мяча получалось у ЦСКА (в Санкт-Петербурге!) и «Сибири».

В финале подобное происходило всего дважды: ЦСКА в 2006-м победил «Спартак» (3:0), а десять лет спустя провалился против «Зенита» (1:4).

(Кирилл Бурдаков)

Разгромы в полуфиналах Кубка России

Дата

Город

Победитель

Побежденный

Счет

03.05.2000

Элиста

Локомотив

Уралан

4:1 (д.в.)

10.05.2006

Санкт-Петербург

ЦСКА

Зенит

3:0

02.05.2007

Москва

Локомотив

Спартак

3:0

21.04.2010

Новосибирск

Сибирь

Алания

3:0

21.04.2021

Москва

Локомотив

ЦСКА

3:0

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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