На заседании экспертно-судейской комиссии при президенте РФС была дана оценка работы арбитра Евгения Кукуляка на матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Ахматом» и «Уфой» (1:0), сообщает сайт РФС 14 апреля.

«Уфа» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в четырех эпизодах: неудаление игрока «Ахмата» Антона Швеца на 41-й минуте матча, неудаление игрока «Ахмата» Андрея Семенова (65-я минута), невынесение второй желтой карточки игроку Семенову (86-я минута) и неназначение 11-метрового удара (90-я минута).

Решения комиссии:

1. Судья правильно не удалил игрока «Ахмата» Антона Швеца на 41-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ахмата» №23 Антон Швец совершил обычное нарушение правил по неосторожности, не требующее применения дисциплинарных санкций. При естественно выполненном прыжке вверх в попытке сыграть в верховой мяч, игрок команды «Ахмат» инициирует случайный контакт с лицом находившегося рядом соперника, не используя при этом локоть как оружие для нанесения удара.

2. Судья правильно не удалил игрока «Ахмата» Андрея Семенова на 65-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение Правил игры футболистом «Ахмата» №15 Андреем Семеновым характеризуется отсутствием чрезмерной силы, четкого направленного контакта ступни защитника с голенью нападающего и продавливающего движения ногой. Данная атака выполнена вскользь на умеренной скорости, что также не позволяет трактовать эпизод как угрозу безопасности оппонента.

3. Судья правильно не вынес вторую желтую карточку игроку «Ахмата» Андрею Семенову на 86-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Ахмата» №15 Андрей Семенов совершил подножку в отношении находившейся в воздухе ноги соперника в попытке сыграть в мяч. Движение боковой поверхностью голеностопного сустава в пятку игрока атакующей команды, укрывавшего в практически статичном положении своим телом мяч от оппонента, является обычным нарушением Правил игры по неосторожности, не несущим какой-либо опасности для соперника.

4. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата» на 90-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Уфы» начинает падать в штрафной площади «Ахмата» после легкого непродолжительного контакта с туловищем защитника, оттесняя его спиной и заваливаясь назад в попытке подстроиться под летящий мяч. В действиях защитника отсутствуют признаки задержки или подножки, которые могли бы стать первопричиной такого падения.

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