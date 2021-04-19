Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Сергей Карасев рассудит «Локомотив» и ЦСКА в Кубке

16:43
Теги:

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России, информирует официальный сайт РФС. Обе встречи пройдут в среду, 21 апреля.

«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Воронцов; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Артем Любимов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Эдуард Малый.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Опрос

проголосовало: 14565
Все опросы
Кто выиграет Кубок России?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — 1/2 финала, пары, расписание и результаты матчей