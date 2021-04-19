Сергей Карасев рассудит «Локомотив» и ЦСКА в Кубке

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России, информирует официальный сайт РФС. Обе встречи пройдут в среду, 21 апреля.

«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Воронцов; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Артем Любимов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Эдуард Малый.