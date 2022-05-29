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Эменике — о «Спартаке»: «Очень рад видеть, что у одного из лучших клубов Европы все хорошо»

Экс-форвард «Спартака» Эменике назвал красно-белых одними из лучших в Европе
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Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике прокомментировал победу красно-белых в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Я очень-очень рад видеть, что у одного из лучших клубов Европы все хорошо. «Спартак» — отличный клуб, и то, как они каждый раз побеждают, доставляет мне радость. Я хочу использовать эту возможность, чтобы поздравить болельщиков, команду и всю спартаковскую семью. Я их всех очень люблю», — цитирует Эменике ТАСС.

Эменике играл в составе «Спартака» с 2011 по 2013 год и выигрывал серебряные медали РПЛ сезона-2011/12.

Источник: https://tass.ru/sport/14764101
Эммануэль Эменике
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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