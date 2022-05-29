«Поздравляю». Крал отреагировал на победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Полузащитник «Спартака», выступающий на правах аренды за «Вест Хэм» Алекс Крал в своем Twitter поздравил команду с победой в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Поздравляю», — написал Крал.

Вчера, 28 мая, футболист отпраздновал свою свадьбу.

В составе «Спартака» Крал выступает с сентября 2019 года. В августе 2021-го он ушел в аренду в «Вест Хэм».