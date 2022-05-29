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«Поздравляю». Крал отреагировал на победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Алекс Крал отреагировал на победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Виктория Кравченко
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Полузащитник «Спартака», выступающий на правах аренды за «Вест Хэм» Алекс Крал в своем Twitter поздравил команду с победой в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Поздравляю», — написал Крал.

Вчера, 28 мая, футболист отпраздновал свою свадьбу.

В составе «Спартака» Крал выступает с сентября 2019 года. В августе 2021-го он ушел в аренду в «Вест Хэм».

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.

Алекс Крал
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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