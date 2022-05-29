Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился эмоциями после победы красно-белых в финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Суперэмоции! Я просто в шоке от этого матча. Спасибо всем за этот финал. Парни выложились, отдали все силы. Честно, но у меня есть много вопросов к судейству: в моем понимании пенальти не было. В концовке матча я чуть вообще не поседел из-за этого пенальти. Ваноли нужно оставлять на следующий сезон и дать тренеру время, чтобы он подготовил команду. У коллектива потенциал есть, но нужна стабильность. Всем хочется видеть сильный «Спартак», — цитирует Баженова «РБ Спорт».

В составе красно-белых голами отметились Александр Соболев и Квинси Промес.