Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 21:40

Баженов — о победе «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России: «Суперэмоции! Я просто в шоке от этого матча»

Баженов поделился эмоциями от победы «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился эмоциями после победы красно-белых в финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Суперэмоции! Я просто в шоке от этого матча. Спасибо всем за этот финал. Парни выложились, отдали все силы. Честно, но у меня есть много вопросов к судейству: в моем понимании пенальти не было. В концовке матча я чуть вообще не поседел из-за этого пенальти. Ваноли нужно оставлять на следующий сезон и дать тренеру время, чтобы он подготовил команду. У коллектива потенциал есть, но нужна стабильность. Всем хочется видеть сильный «Спартак», — цитирует Баженова «РБ Спорт».

В составе красно-белых голами отметились Александр Соболев и Квинси Промес.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-bazhenov-u-menya-super-e-motsii-ot-finala-kubka-vsem-hochetsya-videt-sil-ny-j-spartak/
Никита Баженов
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Слезы Соболева, счастье Максименко. «Спартак» спас 100-летний юбилей победой в Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джикия прокомментировал новость об уходе Бакаева из «Спартака»

Эменике — о «Спартаке»: «Очень рад видеть, что у одного из лучших клубов Европы все хорошо»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости