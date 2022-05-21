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Сегодня, 20:30

Джикия поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о предстоящем финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

— «Динамо» не проиграли в этом сезоне. За счет чего можно обыграть эту команду? Какие у них слабые и сильные стороны?

— Да, мы играли с ними два раза. Противостояние с «Динамо» — это всегда историческое дерби. Игры с ними хорошо складываются для нас. Впереди недельный цикл, где будем разбирать соперника, потому что прошло много времени. Подготовка начинается с сегодняшнего дня.

— Может повлиять на них поражение от «Сочи»?

— Думаю, все все забили. Это будет игра, в которой все решится. Это кубок страны. Что было до будет мало иметь значения.

— Как одним словом опишешь сезон РПЛ для «Спартака»?

— Я уже говорил, что неудовлетворительный результат.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ТБ 2.5

20%

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Георгий Джикия
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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