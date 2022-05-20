В РФС рассказали, как борются со спекулянтами перед финалом Кубка

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали, как борются со спекулянтами перед финалом БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Чтобы предотвратить перепродажу билетов организация анализирует источники траффика и факты неоднократного использования одинаковых платежных инструментов. Помимо этого в одном заказе продаются не более четырех билетов.

На сайте РФС размещены верифицированные площадки для продажи билетов на финал Кубка.

Ранее РФС назвал ажиотаж вокруг билетов на матч беспрецедентным.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 29 мая. Начало — в 17.00 мск.