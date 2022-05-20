Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 17:43

В РФС рассказали, как борются со спекулянтами перед финалом Кубка

Читать «СЭ» в

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали, как борются со спекулянтами перед финалом БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Чтобы предотвратить перепродажу билетов организация анализирует источники траффика и факты неоднократного использования одинаковых платежных инструментов. Помимо этого в одном заказе продаются не более четырех билетов.

На сайте РФС размещены верифицированные площадки для продажи билетов на финал Кубка.

Ранее РФС назвал ажиотаж вокруг билетов на матч беспрецедентным.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 29 мая. Начало — в 17.00 мск.

Источник: https://rfs.ru/news/215934
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
6
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать капусту
Вернется ли Хабиб Нурмагомедов в UFC? «Орел» принял вызов Фергюсона, а Махачев дал прогноз на бой Хабиб - Оливейра
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
РФС назвал ажиотаж вокруг билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России беспрецедентным
«Спартак» изучает возможность продажи пива на своем стадионе
Маслов — о матче с «Динамо»: «Спартак» на то и есть «Спартак», чтобы выигрывать"
Умяров пропустит матч с «Химками», но может сыграть в финале БЕТСИТИ Кубка России
Митрофанов сообщил, что на матче «Спартак» — «Динамо» не будет ограничений по вместимости
«Динамо» выступило с заявлением по ситуации с Тюкавиным: «В СМИ появились «новости» с целью дестабилизировать команду»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС назвал ажиотаж вокруг билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России беспрецедентным
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости