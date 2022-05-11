Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» против «Енисея» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Для «Спартака» — это матч жизни. Если красно-белые проиграют, то это будет позорище лютое. Конечно, «Спартак» — фаворит. Но «Енисей» должен быть свободным и раскрепощенным. А если зажмутся чуть, то тогда получат. А так... Конечно, все ждут финал «Спартак» — «Динамо». Но посмотрим, на что еще способны красно-белые», — сказал Губерниев «СЭ».

Матч «Спартак» — «Енисей» пройдет сегодня, 11 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Вчера, 10 мая, «Динамо» разгромило «Аланию» (3:0) и вышло в финал Кубка.

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».