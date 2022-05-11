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Сегодня, 10:01

Вице-президент «Алании» заявил, что команда показала 50 процентов возможностей в матче с «Динамо»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент «Алании» Данил Гуриев прокомментировал игру команды в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (0:3).

«В начале матча немного сумбурная игра и волнение футболистов? Конечно, волновались. Было видно, что команда не выдержала давления и ответственности, поэтому были скованы, это отразилось на рисунке игры в первом тайме. Обидно не столько за факт поражения, а то, что команда не показала 100 процентов своих возможностей, «Алания» показала максимум 50 процентов своих возможностей — именно за это обидно. Команда не выдала все, на что способна», — приводит слова Гуриева ТАСС.

«Алания» играла в полуфинале Кубка России по футболу впервые за 11 лет.

«Динамо» в финале турнира сыграет с победителем матча между «Спартаком» и «Енисеем», который пройдет в среду, 11 мая.

Финал БЕТСИТИ Кубка России состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

Источник: https://tass.ru/sport/14592635
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