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Нападающий «Енисея» Окладников: «А чего нам бояться «Спартака»? Хотим сыграть в свой футбол»

Нападающий «Енисея» Окладников поделился своими ожиданиями от полуфинала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком»
Виталий Айрапетов
,  
Александр Львов
Читать «СЭ» в
Андрей Окладников.
Фото ФК «Енисей»

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников поделился своими ожиданиями от полуфинала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком».

— В среду у вас полуфинальный кубковый матч со «Спартаком». Считается, что если он выиграет Кубок, то спасет сезон. Не боитесь после его последней победы над «Уралом» попасть под спартаковский каток?

— А чего бояться? Нормально настраиваемся сыграть в футбол, который показываем этой весной. Коленки не дрожат.

— Играть в свой футбол против Промеса, Мозеса, Николсона, Соболева, Бакаева? Это не самоубийство?

— Игра покажет. Везет тому, кто везет.

— А «Енисей» может сыграть вторым номером?

— Мы, как правило, играем от себя. Посмотрим, какую установку предпочтет тренер.

— Стиль «Енисея» изменился с момента, когда тренерский штаб возглавил Вадим Гаранин?

— Конечно. Именно он предложил нам футбол, основа которого — контроль мяча. Это дает возможность навязывать сопернику свою игру и не подстраиваться под него. А это любят болельщики.

— Успели почувствовать разницу в игре против защитников РПЛ и ФНЛ?

— Мне показалось, что в премьер-лиге защитники дают тебе больше играть, ждут ошибки. Меньше прессинга. А в ФНЛ они постоянно висят на спине, постоянно кусают, все гораздо плотнее.

Андрей Окладников. «Мечтаю забить «Спартаку» в полуфинале и заиграть в «Барселоне»
БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
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