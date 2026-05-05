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5 мая, 14:18

Булыкин — о матчах «Краснодара» и «Динамо»: «Основное — Кубок. Но и в РПЛ бело-голубые захотят обыграть чемпиона»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос «СЭ» о предстоящем ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо».

«Краснодар» небольшой фаворит. Понятно, что и у «Динамо» есть шансы. Кубковый характер — здесь все по-другому. Можно хорошо сыграть, потому что перед тобой Суперфинал. В этом матче возможно все. Учитывая первый матч и последние игры, «Краснодар», конечно, небольшой фаворит.

Здесь основное будет — Кубок. От этого зависит второй матч в чемпионате. В РПЛ, конечно, могут выйти не такими мотивированными, но совершенно точно будут играть на победу. Любая команда хочет обыграть чемпиона, хорошо показать себя — тем более, на такой короткой дистанции и во избежание кривотолков. В РПЛ «Динамо» не выйдет вторым составом. Оно неплохо выглядит по подбору футболистов. Думаю, если бы не провал в начале сезона, команда легко сейчас боролась бы за третье место», — сказал Булыкин «СЭ».

В Кубке России «Краснодар» примет «Динамо» 7 мая, матч 29-го тура РПЛ состоится в Москве, 11 мая.

«Краснодар» (63 очка после 28 матчей) лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда является действующим чемпионом.

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Дмитрий Булыкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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