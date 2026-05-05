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5 мая, 15:02

ЦСКА выпустил проморолик к дерби со «Спартаком» и упомянул юбилей «Зенита»

Алина Савинова

Пресс-служба ЦСКА опубликовала в Telegram-канале проморолик к финальному матчу Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака».

Ролик получил название «Дерби как старые добрые. Что это значит?» и содержит нарезку ярких моментов прошлых противостояний армейцев с красно-белыми.

На начальных кадрах ведущий произносит фразу: «И вновь в юбилейный сезон «Зенит» покидает розыгрыш Кубка России». 25 мая 2025 года питерскому клубу исполнилось 100 лет. В Кубке страны сезона-2025/26 сине-бело-голубые дошли до 1/2 финала Пути регионов, где уступили «Спартаку» (0:0, пенальти 6:7).

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 6 мая на «Лукойл Арене» в Москве. Победитель этой пары встретится в суперфинале с победителем противостояния между московским «Динамо» и «Краснодаром» в Пути РПЛ.

В 2025 году Кубок России выиграл ЦСКА. Всего на счету армейцев девять трофеев, такое же количество у «Локомотива» — команды лидируют по числу титулов.

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