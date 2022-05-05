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Директор «Енисея» — о полуфинале Кубка России: «Ожидаем победу над «Спартаком»»

Директор «Енисея» ждет победы над «Спартаком» в 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Директор «Енисея» Алексей Ивахов поделился с «СЭ» ожиданиями от полуфинального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

 — 7 мая вы играете с «Краснодаром-2», а 11-го уже со «Спартаком». Как это будет выглядеть в плане логистики?
— Не будем возвращаться в Красноярск. После Краснодара едем в Москву и уже там готовимся к матчу. 8-го числа — день перелетов, 10-го — предыгровая. Смысла возвращаться в Красноярск нет.

— Какой настрой на полуфинальный матч Кубка?
— Мы ожидаем большой матч и победу над «Спартаком». Лично я желаю, чтобы наши ребята показали классный футбол, где каждый сможет внести свою лепту.

— Вы же понимаете, насколько мотивирован «Спартак»? Для них Кубок — это все или ничего, большая ответственность перед болельщиками, юбилейный сезон все-таки.
— Ну и что? Это отдельно взятый матч, где две команды играют в футбол. Мы знаем, что у «Спартака» есть дата, понимаем, что они тоже все сделают для победы в этом матче, но в футбол играют люди. Кто больше будет хотеть победить сердцем, кто сможет больше проявить свои лучшие качества, тот и победит.

При этом у нас тоже знаменательная дата в этом году: 110 лет красноярскому футболу, 85 лет клубу. Для нас этот матч тоже очень важен в плане спортивной составляющей. Да, мы впервые за всю историю нашего клуба вышли в полуфинал Кубка, но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Ждем с предвкушением матча в Москве, но сейчас самая главная игра для нас — 7-го числа.

Матч «Спартак» — «Енисей» пройдет 11 мая на стадионе «Открытие Банк Арена». Финал БЕТСИТИ Кубка России запланирован на 29 мая.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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