Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:14

Дасаев заявил, что победа в БЕТСИТИ Кубке России сделает сезон удачным для «Спартака»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев считает, что победа в БЕТСИТИ Кубке России сделает сезон успешным для красно-белых.

«На данный момент единственный турнир остался, который должны выиграть спартаковцы, и тогда этот сезон будет удачным, я считаю», — приводит ТАСС слова Дасаева.

11 мая «Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале Кубка России. Победитель этого матча встретится в финале с победителем другой полуфинальной встречи, в которой примут участие «Динамо» и «Алания».

Финал Кубка России состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Источник: https://tass.ru/sport/14556105
Ринат Дасаев
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Девять спален и свой кинотеатр». Сколько зарабатывает и как живет теннисист Новак Джокович
Бой всей жизни для Бивола и возможность побить лучшего в мире. Что нужно знать о титульном бое Бивол - Канело
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
«Енисей» не намерен отпускать футболистов после успешного выступления в БЕТСИТИ Кубке России
Директор «Енисея» — о полуфинале Кубка России: «Ожидаем победу над «Спартаком»»
Пресняков считает, что «Спартак» сокращением бюджета должен подать пример другим российским клубам
Ловчев призвал «Спартак» разогнать команду и собрать ветеранов в связи с сокращением бюджета
В «Спартаке» отреагировали на информацию о сокращении бюджета клуба
Кавазашвили назвал снижение бюджета «Спартака» правильной мерой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Директор «Енисея» — о полуфинале Кубка России: «Ожидаем победу над «Спартаком»»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости