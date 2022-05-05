Дасаев заявил, что победа в БЕТСИТИ Кубке России сделает сезон удачным для «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев считает, что победа в БЕТСИТИ Кубке России сделает сезон успешным для красно-белых.

«На данный момент единственный турнир остался, который должны выиграть спартаковцы, и тогда этот сезон будет удачным, я считаю», — приводит ТАСС слова Дасаева.

11 мая «Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале Кубка России. Победитель этого матча встретится в финале с победителем другой полуфинальной встречи, в которой примут участие «Динамо» и «Алания».

Финал Кубка России состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».