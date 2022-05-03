Сутормин отреагировал на первый в карьере промах с пенальти в матче с «Аланией»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» рассказал, что больше расстроился вылету команды от «Алании» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России, чем своему незабитому пенальти в серии 11-метровых.

— Ты какую ставишь себе оценку за сезон? Всем ли доволен? — вопрос Сутормину.

— Хотелось бы, конечно, играть больше. Но я все равно считаю этот сезон хорошим — каждый год я, может, небольшими шагами, но становлюсь лучше. Этот сезон не исключение. Я и в Лиге чемпионов поиграл, и в сборной даже с капитанской повязкой выходил. Но понятно, что мне есть куда двигаться дальше.

— Незабитый пенальти в кубковой серии с «Аланией» не портит впечатление от сезона?

— Да нет. Портит не пенальти, а проигрыш — ложка дегтя в нашем сезоне.

— Это ж вообще твой первый промах с 11-метровой в карьере. Сам себе как объяснил причины?

— Я понимал, что рано или поздно это произойдет. Футболисты промахиваются — это нормально. Больше обидно, что удар не особо получился. Одно дело, когда вратарь хорошо сыграл, а тут именно удар вышел не лучшим. Но многие и на чемпионате мира промахивались, ничего страшного. На этом жизнь не заканчивается.