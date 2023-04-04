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Сегодня, 22:40

«Динамо» извинилось за слова Смолова и Бувача после вылета из Кубка

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор по коммуникациям «Динамо» Дмитрий Симонов принес извинения за высказывания форварда Федора Смолова и спортивного директора клуба Желько Бувача в адрес журналистов.

Ранее Смолов резко ответил на вопрос корреспондента после вылета бело-голубых из FONBET Кубка России от «Акрона» (0:0, 1-4). Бувач назвал другого журналиста глупым в ответ на вопрос о будущем тренера москвичей Славиши Йокановича.

— Хотел бы от имени ФК «Динамо» принести извинения за неаккуратные слова, которые были произнесены нашими сотрудниками и игроками сегодня в смешанной зоне. Думаю, вы все понимаете, что футбол — это колоссальные эмоции. Мы все до единого сегодня испытали разочарование. Очень сильно переживаем из-за результата. Вы знаете, мы боролись за трофей, но, к сожалению, так сложилось, что пройти дальше не удалось. К большому сожалению, контролировать эмоции удается не всегда. Не удалось нам это и сегодня.
Готов еще раз и персонально принести извинения тем журналистам, чьи чувства, возможно, были затронуты.

Думаю, вы прекрасно знаете, что наш клуб максимально открыт для медиа. Видите это по работе, по взаимодействию со всеми вами. Да, подобные случаи происходят, они нас не красят. Но могу вам сказать, что каждый игрок и сотрудник «Динамо» с огромным уважением относится к работе журналистов и блогеров. Мы не хотели вас обидеть. Надеюсь, вы примите эти извинения, ну а мы будем работать над тем, чтобы подобное не повторялось.

Еще раз повторю, что это огромный эмоциональный всплеск. Сегодня все мы в клубе расстроены — игроки, тренеры, болельщики. Как принято говорить, прошу нас понять и простить, — сказал Симонов.

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов«/ЦСКА). В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).

Федор Смолов
Футбол
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
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