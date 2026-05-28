Матерацци извинился за поездку на суперфинал Кубка России

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци принес извинения за поездку в Россию на Суперфинал FONBET Кубка России.

Матерацци и Андреа Пирло посетили матч между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:1, пенальти — 4:3), а также приняли участие в нескольких мероприятиях.

«В последние часы было много разговоров о моей поездке в Россию. Я был там половину дня, принимая участие исключительно в мероприятии для детей; в других активностях на стадионе я участия не принимал.

Несмотря на это, я понимаю, что мое присутствие там задело многих людей. Я понимаю, что действовал необдуманно, недооценив последствия своих действий, и у меня нет никаких проблем с тем, чтобы это признать. Те, кто меня знают, знают, что я никогда не прячусь за оправданиями...» — написал Матерацци в социальных сетях.

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