Карседо: «Барко играл в финале Кубка России на уколах, очень благодарен ему»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что полузащитник команды Эсекьель Барко играл на уколах в суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара» (1:1, пенальти — 4:3).

«Очень благодарен Эсекьелю. Он хотел играть и проявил мужество. Перед матчем я не спал всю ночь и думал, правильно ли мы поступим, если выпустим Барко. Сам он сказал, что готов, но мне надо было думать обо всей команде, насколько бы это повлияло на нашу игру в целом. Ведь Эсекьель даже не смог провести полноценную предматчевую тренировку, он все еще испытывал дискомфорт. В итоге мы приняли решение в самый последний момент; он сыграл на уколах. И это было правильное решение», — цитирует тренера пресс-служба красно-белых.

На предматчевой пресс-конференции Карседо сообщал, что участие 27-летнего аргентинца в матче находится под вопросом.

На счету Барко в прошедшем сезоне 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до конца июня 2027 года.

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