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ДоброFON собрал около 17 миллионов рублей в рамках благотворительных матчей

Вендел.
Фото ДоброFON

Благотворительная программа первого букмекера подводит итоги проекта «Доброматчи».

С марта по май 2026 года инициативы благотворительной программы ДоброFON в FONBET чемпионате КХЛ, РПЛ, FONBET Кубке России и чемпионате Беларуси по футболу были объединены общей концепцией — «Давай вместе на Доброматч».

FONBET Чемпионат КХЛ.
Фото ДоброFON

Концепция «Давай вместе» — это бонус добра к выбранному футбольному или хоккейному матчу. До начала игр болельщики через социальные сети могли поучаствовать в розыгрыше билетов на Доброматчи, приобрести мерч и оставить пожертвование на фирменном стенде ДоброFON, расположенном около каждой арены в день матча. Игроки выходили на поле или на ледовую площадку в специальных футболках, а во время игры в социальных сетях проводились благотворительные аукционы, а также розыгрыши призов за добрые дела. Кроме того, матчи посетили «Послы Добра», среди которых актер Константин Хабенский, а также прославленные спортсмены: Александр Овечкин, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Евгения Медведева, Камила Валиева и другие амбассадоры ДоброFON.

Всего было проведено десять Доброматчей в разных городах России и Республики Беларусь: в Ростове-на-Дону, Уфе, Ярославле, Бресте, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Краснодаре и Москве. Ярким завершением проекта стал Доброматч на суперфинале FONBET Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром», который посетили рекордные для российского клубного футбола 72 978 человек.

Александр Овечкин и Константин Хабенский.
Фото ДоброFON



Каждое действие болельщиков с ДоброFON в рамках проекта конвертировалось в реальное пожертвование. По итогам добрых дел совместными усилиями было собрано около 17 миллионов рублей. Все средства направили в благотворительные фонды, среди которых Фонд Константина Хабенского, Российский Красный Крест, «Обнаженные сердца», «Женщины за жизнь» и другие организации.

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