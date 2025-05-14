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14 мая 2025, 21:44

ЦСКА — «Зенит»: видео голов ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России

Руслан Минаев
Матвей Кисляк открывает счет в матче.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА дома обыграл «Зенит» в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

На 37-й минуте гол забил хавбек армейцев Матвей Кисляк, на 90+2-й минуте отличился форвард Тамерлан Мусаев.

Благодаря победе в основное время армейцы сравняли счет по сумме двух встреч — 2:2. В серии пенальти ЦСКА победил со счетом 4:3 и вышел в суперфинал Кубка России.

37-я минута. Кисляк — 1:0

90+2-я минута. Мусаев — 2:0

В серии пенальти у «Зенита» первым пробил Александр Соболев — его удар отбил вратарь ЦСКА Владислав Тороп.

Армейцы реализовали все четыре удара в серии: отличились Игорь Дивеев, Алеррандро, Матвей Кисляк и Данил Круговой.

У «Зенита» забили Дуглас Сантос, Андрей Мостовой и Луис Энрике. Густаво Мантуан, подошедший к мячу пятым, не смог попасть в створ ворот — его промах принес ЦСКА победу.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
14 мая 2025, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Зенит
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Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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