ЦСКА обыграл «Зенит» по пенальти и вышел в суперфинал Кубка России

ЦСКА дома обыграл «Зенит» в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Гол на 37-й минуте забил Матвей Кисляк. В концовке первого тайма хавбек армейцев Иван Обляков не реализовал пенальти — удар отразил вратарь гостей Денис Адамов. На 90+2-й минуте форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев забил второй гол.

По сумме двух матчей счет стал ничейным — 2:2. В серии пенальти точнее были игроки ЦСКА — 4:3. У «Зенита» удары не реализовали Александр Соболев и Густаво Мантуан.

В матче за трофей армейцы сыграют с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом» (игра пройдет 15 мая). Суперфинал состоится 1 июня на стадионе «Лужники».