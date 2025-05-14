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14 мая 2025, 21:55

Медведев анонсировал «любые» комментарии на четверг

Дарик Агаларов

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев анонсировал, что все комментарии после поражения команды в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России от ЦСКА будут в четверг, 15 мая.

В первой игре финала «Зенит» победил со счетом 2:0, а в ответной уступил 0:2 (пенальти — 3:4).

— Все комментарии завтра.

— Какие могут быть комментарии?

— Любые.

В суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет с победителем финала Пути регионов «Спартак» — «Ростов» (игра пройдет 15 мая).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
14 мая 2025, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Зенит

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Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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