Медведев анонсировал «любые» комментарии на четверг
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев анонсировал, что все комментарии после поражения команды в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России от ЦСКА будут в четверг, 15 мая.
В первой игре финала «Зенит» победил со счетом 2:0, а в ответной уступил 0:2 (пенальти — 3:4).
— Все комментарии завтра.
— Какие могут быть комментарии?
— Любые.
В суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет с победителем финала Пути регионов «Спартак» — «Ростов» (игра пройдет 15 мая).
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