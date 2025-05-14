Медведев анонсировал «любые» комментарии на четверг

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев анонсировал, что все комментарии после поражения команды в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России от ЦСКА будут в четверг, 15 мая.

В первой игре финала «Зенит» победил со счетом 2:0, а в ответной уступил 0:2 (пенальти — 3:4).

— Все комментарии завтра.

— Какие могут быть комментарии?

— Любые.

В суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет с победителем финала Пути регионов «Спартак» — «Ростов» (игра пройдет 15 мая).