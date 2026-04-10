Фанаты «Зенита» отреагировали на поражение от «Спартака» и вылет из Кубка России

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением после поражения команды от «Спартака» (0:0, пенальти 6:7) во втором этапе полуфинала пути регионов FONBET Кубка России.

В объединении отметили, что успешно соблюли внутреннюю договоренность об отказе от нецензурных кричалок в адрес трибуны с фанатами «Спартака».

«Спасибо всем, кто был вчера на трибуне! Мы провели достойные 90+ минут: как в плане поддержки (несмотря на присутствовавший местами рассинхрон), так и соблюдения всех внутренних договоренностей касаемо отказа от матных скандирований в адрес трибуны соперника.

Мы не проходим дальше. Не проходят разговоры о том, что Кубок перестанет быть доступным без FanID. Но также и не проходит чувство веры в то, что впереди нас все же еще будет ждать новый сезон», — говорится в заявлении, которое было опубликовано 9 апреля.

Ранее сообщалось, что после окончания игры фанаты «Зенита» оскорбляли и забросали бутылками игроков «Спартака», которые праздновали победу. Одна из бутылок угодила в голову форварда красно-белых Манфреда Угальде.

В финале пути регионов «Спартак» после победы над «Зенитом» сыграет с ЦСКА. Игра пройдет 6 мая. Победитель встречи сыграет с сильнейшим в паре «Краснодар» — «Динамо» (первый матч — 0:0) в Суперфинале Кубка России.

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