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2 марта, 14:10

Колыванов — о матче «Динамо» — «Спартак»: «Болельщики должны заполнить стадион по максимуму и гнать команду вперед!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов ответил «СЭ» на вопрос о результатах клуба.

В 19-м туре РПЛ «Динамо» победило «Крылья Советов» со счетом 4:0.

«Матч с «Крыльями» определенно дал заряд оптимизма болельщикам «Динамо». Команда показала яркую, а главное, эффективную игру, на контрасте с тем, что мы видели большую часть осеннего отрезка чемпионата. Думаю, прогресс не заставит себя ждать и динамовцы поднимутся в таблице.

Теперь впереди испытание посерьезнее — «Спартак» в кубковом полуфинале точно окажет сопротивление посильнее, чем самарцы. Тут очень важна будет поддержка болельщиков, которые должны заполнить стадион по максимуму и гнать команду вперед!» — сказал Колыванов «СЭ».

5 марта бело-голубые сыграют со «Спартаком» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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Игорь Колыванов
ФК Динамо (Москва)
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