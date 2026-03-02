Колыванов — о матче «Динамо» — «Спартак»: «Болельщики должны заполнить стадион по максимуму и гнать команду вперед!»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов ответил «СЭ» на вопрос о результатах клуба.

В 19-м туре РПЛ «Динамо» победило «Крылья Советов» со счетом 4:0.

«Матч с «Крыльями» определенно дал заряд оптимизма болельщикам «Динамо». Команда показала яркую, а главное, эффективную игру, на контрасте с тем, что мы видели большую часть осеннего отрезка чемпионата. Думаю, прогресс не заставит себя ждать и динамовцы поднимутся в таблице.

Теперь впереди испытание посерьезнее — «Спартак» в кубковом полуфинале точно окажет сопротивление посильнее, чем самарцы. Тут очень важна будет поддержка болельщиков, которые должны заполнить стадион по максимуму и гнать команду вперед!» — сказал Колыванов «СЭ».

5 марта бело-голубые сыграют со «Спартаком» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.