Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

2 марта, 18:30

РФС утвердил новый протокол подачи мячей в матчах Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский футбольный союз (РФС) представил обновленный протокол подачи мячей в матчах FONBET Кубка России. Изменения направлены на сокращение пауз в игре и обеспечение равных условий для обеих команд.

Согласно новому регламенту, мячи будут размещаться на земле по периметру поля, а футболисты смогут самостоятельно забирать их с фиксированных позиций. Всего предусмотрено 11 мячей: по два за каждыми воротами, два у боковой линии рядом со скамейками запасных и пять у противоположной линии. Еще один мяч будет находиться у резервного судьи. Подающие мячи должны будут возвращать их на установленные позиции.

Новый протокол начнет действовать с матчей полуфинальной стадии Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Ранее аналогичная система была внедрена на соревнованиях УЕФА начиная с сезона-2025/26, а также протестирована во время товарищеских матчей национальных сборных России.

В РФС отметили, что с учетом положительных отзывов участников матчей и судейских бригад полученный опыт будет применяться при проведении профессиональных соревнований среди мужских команд.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: РФС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
РФС
Читайте также
Фигурист Игнатов сообщил о переходе в группу Тутберидзе
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Тухель не ищет таланты. Колонка Казанского — о сборной Англии
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Колыванов — о матче «Динамо» — «Спартак»: «Болельщики должны заполнить стадион по максимуму и гнать команду вперед!»

Абросимов рассудит «Динамо» — «Спартак» в Кубке России, Сухой — ЦСКА и «Краснодар»
Новости
RSS RSS
Все новости