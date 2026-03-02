РФС утвердил новый протокол подачи мячей в матчах Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) представил обновленный протокол подачи мячей в матчах FONBET Кубка России. Изменения направлены на сокращение пауз в игре и обеспечение равных условий для обеих команд.

Согласно новому регламенту, мячи будут размещаться на земле по периметру поля, а футболисты смогут самостоятельно забирать их с фиксированных позиций. Всего предусмотрено 11 мячей: по два за каждыми воротами, два у боковой линии рядом со скамейками запасных и пять у противоположной линии. Еще один мяч будет находиться у резервного судьи. Подающие мячи должны будут возвращать их на установленные позиции.

Новый протокол начнет действовать с матчей полуфинальной стадии Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Ранее аналогичная система была внедрена на соревнованиях УЕФА начиная с сезона-2025/26, а также протестирована во время товарищеских матчей национальных сборных России.

В РФС отметили, что с учетом положительных отзывов участников матчей и судейских бригад полученный опыт будет применяться при проведении профессиональных соревнований среди мужских команд.

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