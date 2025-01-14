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«Жерри говорил: «Мне звонили и угрожали: «За Россию ты играть не будешь!» Тчуйсе — 50!

Бывшему защитнику «Спартака» Тчуйсе исполнилось 50 лет
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе
Жерри-Кристиан Тчуйсе.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
13 января исполнилось 50 лет бывшему защитнику «Спартака» Жерри-Кристиану Тчуйсе. Камерунец мог стать первым легионером в истории российского футбола, заигранным за нашу сборную.

«Борьба за мяч с Кечиновым — и моя ступня была сломана в нескольких местах...»

В 1997 году молодой камерунец Жерри-Кристиан Тчуйсе приехал в Россию получать образование. Но вскоре про учебу пришлось забыть.

— В 1997 году я прибыл в Россию вместе с еще несколькими камерунцами. Первое время выступал на первенство КФК за «Нефтяник» из Горячего Ключа. Однажды мы играли товарищеский матч с «Черноморцем», после чего тренер Сергей Бутенко обратил на меня внимание и пригласил в Новороссийск, — рассказывал Тчуйсе в одном из интервью.

Жерри дебютировал в чемпионате России 1 июля 1998 года, выйдя на замену в матче против своей будущей команды — «Спартака» (0:1). За свой первый сезон в «Черноморце» он успел провести в национальном первенстве 16 игр. А во втором — всего пять. Роковой в прямом смысле этого слова могла стать для него встреча с командой Олега Романцева 2 мая 1999 года.

На 31-й минуте матча в центральном круге столкнулись Валерий Кечинов и Тчуйсе, в результате чего камерунец оказался на газоне. «Футболисты и зрители были в шоке от увиденного, а Сергей Юран сразу же после случившегося помчался к машине «Скорой помощи», — писал об этом эпизоде «СЭ». — Нога Тчуйсе была неестественно вывернута, и сразу же стало ясно — травму африканец получил тяжелейшую». Диагноз — двойной перелом лодыжки с подвывихом.

— Май 99-го... Жуткая, конечно, история приключилась. Борьба за мяч с Кечиновым — и моя левая ступня была сломана в нескольких местах. Подумал тогда, что с футболом — все. Было отчаяние — ведь я ничего другого не умею. Как кормить семью? — вспоминал Тчуйсе в интервью «СЭ» в 2000 году.

— Кечинова до сих пор, наверное, вспоминаете недобрым словом?

— Что вы?! В футболе всякое может случиться. Наоборот, сожалею, что он собирается продолжить карьеру в Израиле — значит, вместе сыграть не суждено.

Бывший футболист «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе и врач Юрий Васильков с талисманом команды. 2000 год
Жерри-Кристиан Тчуйсе и Юрий Васильков с талисманом «Спартака».
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Романцев сказал: «Мне нужны Тчуйсе и Попов». Но второго забрал ЦСКА»

Травма выбила Тчуйсе из строя до конца сезона-1999. Он пропустил в сумме 8 (!) месяцев, но морально не сломался. Более того, вернувшись в строй, так здорово отыграл за новороссийцев 18 матчей, что впечатлил Олега Романцева. В июле 2000-го он перешел в «Спартак»!

— В моем последнем матче за «Черноморец» мы крупно победили ЦСКА. Помню, тогда на стадионе была потрясающая атмосфера, — вспоминал африканский защитник. — Когда я бежал вдоль центральной трибуны, некоторые болельщики даже плакали. У меня в тот момент тоже на глаза наворачивались слезы. Признаться, мне было неловко и стыдно, что покидаю команду. Сразу после этого быстро поймал такси и уехал на базу. Мне было трудно оставаться на стадионе и отвечать на вопросы болельщиков. Люди спрашивали: почему ты от нас уходишь, может, тебя кто-то обидел? Нет, говорю, поймите меня правильно — просто мне как футболисту надо идти вперед, а «Спартак» играет в Лиге чемпионов.

— Романцев говорил, кого хочет видеть в «Спартаке», — рассказывал «Чемпионату» бывший спортивный директор красно-белых Александр Шикунов. — Как-то играли с «Черноморцем». Иваныч после матча сказал: «Мне нужны Тчуйсе и Попов». Но второго забрал ЦСКА в 2001-м. А за Тчуйсе я приезжал на базу «Черноморца». Сели, переговорили, и он оказался у нас. Стоил около 500 тысяч долларов.

Жерри-Кристиан Тчуйсе. Брал титулы со «Спартаком». Не сыграл за Россию из-за мафии. История Тчуйсе

«Он достойно заменил в «Спартаке» Хлестова»

Дебют за красно-белых получился не слишком удачным. «Спартак» уступил в дерби ЦСКА (1:2), а Тчуйсе допустил ошибку в эпизоде с первым голом армейцев.

От «СЭ» легионер получил скромную оценку — 5.0: «Уже на первой минуте допустил позиционную ошибку, что привело к голу. В оставшееся время играл старательно, почти не ошибался, неплохо подключался к атакам, но первая ошибка стала определяющей».

— Не стал ли причиной неудач массовый ввод в состав новичков? — спросили журналисты на пресс-конференции тренера «Спартака» Вячеслава Грозного.

— Безусловно, им нужно время, чтобы органично влиться в спартаковскую игру. Но претензии к Штолцерсу, Тчуйсе и Хизанейшвили могут предъявляться в меньшей степени, чем к остальным, — они в команде совсем недавно. Можно и в их действиях найти погрешности, но в желании и самоотдаче этим игрокам отказать нельзя.

Тчуйсе довольно быстро вписался в игровой рисунок Романцева, действовал на правом фланге защиты стабильно, надежно, без ляпов.

«Находкой для «Спартака» стал цепкий и неуступчивый в единоборствах Тчуйсе: в лице камерунца команда получила достойную замену Хлестову, уехавшему летом в «Бешикташ», — писал корреспондент «СЭ».

— Когда он только пришел, было видно, что это физически сильный игрок с хорошим отбором. Умел вести единоборства, пройти его один в один совсем непросто. Это его сильные стороны, — вспоминал экс-защитник красно-белых Евгений Бушманов. — Если же говорить о технической подготовке, то в работе с мячом возникали сложности. Когда нам давали упражнения с ударами по воротам, все переживали, как бы Жерри не сломался. Проблемы начинались, даже когда мяч находился в статичном положении — настолько Тчуйсе неуклюже бил.

Команда Романцева вновь выиграла золотые медали и получила право выступать в Лиге чемпионов. По итогам сезона-2000 Тчуйсе включили в «Список 33 лучших» под номером 2. Легионер пропустил вперед лишь своего одноклубника Дмитрия Парфенова.

Футболисты Жерри-Кристиан Тчуйсе, Маркао и Дмитрий Парфенов. празднуют гол в матче «Спартак» — «Арсенал» (4:1). 22 ноября 2000 года
Жерри-Кристиан Тчуйсе, Маркао и Дмитрий Парфенов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Помог разгромить «Арсенал» Венгера

В активе Тчуйсе 16 матчей в Лиге чемпионов. В ноябре 2000-го красно-белые с интервалом в две недели обыграли «Реал» (1:0) и «Арсенал» (4:1).

Крупная победа над лондонцами — одна из ярких страниц в истории красно-белых. Камерунский легионер принял непосредственное участие в разгроме подопечных Арсена Венгера.

На 51-й минуте Титов отдал пас направо на Тчуйсе, тот навесил, и Робсон, как показалось, бил в дальний угол наверняка. Мяч полетел мимо цели, но Маркао в прыжке переправил его в ворота — 2:1.

А на 84-й минуте Тчуйсе, едва перейдя середину поля, выдал длинный потрясающий пас на ход Робсону. Бразилец ловко обошел голкипера справа и с острого угла точно отправил мяч в дальний угол арсенальских ворот — 4:1.

От нашего издания легионер получил высокую оценку — 7,0.

«Тчуйсе и Ковтуну удавалось блокировать Пиреса, Юнгберга и Силвиньо — иногда с помощью недозволенных приемов, но чаще без нарушения правил. Если же гостям удавалось просочиться к штрафной, там их встречал несгибаемый Ананко», — писал корреспондент «СЭ».

— Трудно было потому, что мы первыми пропустили гол, — делился впечатлениями защитник после финального свистка. - Пожалуй, в этом моменте не обошлось без моей ошибки. Но, пропустив, мы не опустили рук. Все были уверены, что «Спартаку» по силам отыграться. А крупной победы удалось добиться потому, что мы играли до конца, все 90 минут. «Арсенал» же во втором тайме сломался.

— Англичане, похоже, не стеснялись грубить?

— Да, они играли очень грубо. Лично мне попали по лицу, били по ногам. Объяснить причину их агрессивности я затрудняюсь. Наверное, они просто не ожидали, что мы сумеем так сильно провести матч, и начали нервничать.

Бывший футболист «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«Потерял надежду выступать за Камерун. Решил играть за Россию»

Еще в августе 2000 года стало известно о желании Тчуйсе получить российское гражданство, что позволило бы ему выступать за сборную России.

— При переходе в «Спартак» технический директор клуба Александр Шикунов предложил мне принять российское гражданство, сказав, что Романцев рассчитывает на меня в сборной России, — говорил Тчуйсе в те дни. — Поначалу я не воспринял это всерьез. Думал, шутка. Но потом понял, что это был не розыгрыш, и ответил согласием.

— Почему вы предпочли выступать за сборную России, а не Камеруна?

— Я уже потерял надежду, что меня позовут в сборную Камеруна. А играть на высоком уровне мне хотелось.

— Не опасаетесь, что на родине вас посчитают предателем?

— А почему они меня раньше не приглашали? В сборную Камеруна вызывали даже футболистов, игравших в Южной Америке. А вот мной в России никто не интересовался.

Жерри-Кристиан Тчуйсе. «Спартак» потерял свой стиль. Играет так, будто футболисты только что собрались». Тчуйсе дал первое интервью за 10 лет

Главный тренер сборной Олег Романцев считал, что по своим игровым качествам камерунец соответствует уровню нашей национальной команды:

— Понимаю, что вокруг Тчуйсе сейчас пойдут разного рода разговоры. На мой взгляд, ничего сверхъестественного не случилось. Посмотрите на тех же французов, англичан. Возьмите, к примеру, Зидана. Он же алжирец, а как бьется за Францию! Что же касается Тчуйсе, то он уже отлично говорит по-русски. А самое главное — хочет выступать за нашу сборную. Понимаете, один из лучших персональщиков страны Тчуйсе попросил руководство «Спартака» оказать помощь в предоставлении ему гражданства. Мы пошли навстречу, и теперь многое зависит от самого защитника.

— Жерри здорово отбирал мяч один в один. В принципе все игроки того «Спартака» могли рассчитывать на вызов в сборную. По уровню, думаю, он соответствовал нашей национальной команде. Все-таки Тчуйсе несколько сезонов провел в «Спартаке» без спадов, — говорил в одном из интервью экс-защитник «Спартака» Дмитрий Ананко.

А вот реплика бывшего капитана «Спартака» Егора Титова: «Чисто по футбольным качествам это очень сильный защитник. Обыграть его один в один было практически нереально».

Бывший футболист «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе. 2000 год
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Убирайся, негр, отсюда. За Россию ты играть не будешь!»

Итак, в ноябре 2000 года Тчуйсе стал гражданином РФ. А в феврале 2001-го русского камерунца вызвали в сборную России для подготовки к товарищеской игре с греками.

— Счастлив, что Романцев пригласил меня в сборную, — не скрывал эмоций Тчуйсе. — Это большой аванс и доверие, которые я постараюсь оправдать. Не так давно мне звонили из Камеруна с просьбой прибыть в их сборную, но они поздно спохватились — еще в середине прошлого года я принял твердое решение выступать за Россию.

Но в итоговую заявку защитник не попал. По словам Романцева, из-за травмы.

Второй тренер сборной Михаил Гершкович высказался гораздо загадочнее:

— С ним возникли проблемы. Не хочу пока говорить какие...

Роман БЕРЕЗОВСКИЙ, Роман ЕРЕМЕНКО, Питер ОДЕМВИНГИЕ. Они могли играть за Россию: Березовский, Еременко, Одемвингие и другие

Не сыграл Жерри и против Словении в марте 2000 года.

«Самый обсуждаемый болельщиками кадровый вопрос — откладывающееся из раза в раз приглашение на сбор «русского камерунца» Тчуйсе, — писал обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер. — Открыто говорить на эту тему никто из руководителей сборной не хочет. А потому, чтобы услышать более или менее откровенное высказывание, пришлось пообещать одному из членов штаба сборной, что имя его упомянуто не будет.

— Тчуйсе сам вдруг начал колебаться — то хочет играть за сборную, то нет. По нашей информации, к нему приезжали представители сборной Камеруна — и, возможно, что-то ему пообещали. А видя такие сомнения футболиста, в свою очередь, засомневались мы — стоит ли приглашать в сборную человека, который, оказывается, не так уж и горит желанием за нее играть.

Вскоре Тчуйсе был вызван в сборную Камеруна, а в мае был за нее заигран.

Ни в одном интервью Жерри так и не рассказал, почему отказался выступать за сборную России.

Бывший футболист «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

Вот выдержки из двух бесед:

— В вашей карьере есть одна тайна — история с получением гражданства и вызовом в сборную России.

— Простите, но не хотел бы говорить на эту тему. Гражданство у меня действительно двойное, а все остальное сейчас вспоминать не хочется.

— Поясните хотя бы, в России или в Африке находился источник ваших проблем?

— Без комментариев. («СЭ», 2003 год)

А это отрывок из разговора Тчуйсе с корреспондентом Sports.ru в 2010 году:

— Расскажите тогда, почему вам так и не удалось сыграть за сборную?

— Я не буду отвечать на этот вопрос.

— Почему?

— Просто не буду. Было и все.

— Считается, причина в том, что в тот же момент вас вызвали в сборную Камеруна и вы не смогли отказать исторической родине?

— Да нет. Это совсем не так. Просто люди многого не знают.

— Говорят, что вы так и не сыграли за сборную, потому что где-то на самом верху решили: темнокожий футболист играть за Россию не будет.

— (Смеется и вздыхает.) Примерно так.

27 октября 2001 года. Москва. Лужники. &quot;Спартак&quot; - &quot;Зенит&quot; - 3:1. Красно-белые празднуют золото со своими фанатами. Золотой «Спартак"-2001. Где они сейчас

В 2014 году бывший начальник команды «Спартака» Александр Хаджи в интервью «Советскому спорту» высказал такую версию, почему же мы не увидели русского камерунца в футболке сборной России.

— А когда Тчуйсе дали паспорт, он начал рассказывать: «Мне стали звонить и угрожать — убирайся, мол, негр, отсюда, за Россию ты никогда выступать не будешь». Заявил: «Отказываюсь играть за сборную». Главное — не дал нам никаких зацепок, ни телефон, с которого угрожали, ничего. Мы же хотели в милицию заявить, пробить там номер телефона, проверку провести. Нет, паспорт получил и через год ушел.

Некоторые журналисты полагали, что давление на Тчуйсе оказывали скинхеды.

В 2003-м Тчуйсе покинул «Спартак» и вернулся в «Черноморец». Он также успел поиграть за ФК «Москва», «Терек» и подольский «Витязь».

— «Спартак» — главная команда в моей карьере, — подчеркивал Тчуйсе уже после того, как повесил бутсы на гвоздь. — Понимаете, все футболисты мечтают играть там. Даже если выходить на поле только на 10 минут. Это суперклуб. Я до сих пор не могу понять, как я туда попал. И не могу поверить, что я играл за «Спартак». Наверное, судьба.

Жер­ри-Крис­ти­ан Тчуйсе
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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