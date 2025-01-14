13 января исполнилось 50 лет бывшему защитнику «Спартака» Жерри-Кристиану Тчуйсе. Камерунец мог стать первым легионером в истории российского футбола, заигранным за нашу сборную.

«Борьба за мяч с Кечиновым — и моя ступня была сломана в нескольких местах...»

В 1997 году молодой камерунец Жерри-Кристиан Тчуйсе приехал в Россию получать образование. Но вскоре про учебу пришлось забыть.

— В 1997 году я прибыл в Россию вместе с еще несколькими камерунцами. Первое время выступал на первенство КФК за «Нефтяник» из Горячего Ключа. Однажды мы играли товарищеский матч с «Черноморцем», после чего тренер Сергей Бутенко обратил на меня внимание и пригласил в Новороссийск, — рассказывал Тчуйсе в одном из интервью.

Жерри дебютировал в чемпионате России 1 июля 1998 года, выйдя на замену в матче против своей будущей команды — «Спартака» (0:1). За свой первый сезон в «Черноморце» он успел провести в национальном первенстве 16 игр. А во втором — всего пять. Роковой в прямом смысле этого слова могла стать для него встреча с командой Олега Романцева 2 мая 1999 года.

На 31-й минуте матча в центральном круге столкнулись Валерий Кечинов и Тчуйсе, в результате чего камерунец оказался на газоне. «Футболисты и зрители были в шоке от увиденного, а Сергей Юран сразу же после случившегося помчался к машине «Скорой помощи», — писал об этом эпизоде «СЭ». — Нога Тчуйсе была неестественно вывернута, и сразу же стало ясно — травму африканец получил тяжелейшую». Диагноз — двойной перелом лодыжки с подвывихом.

— Май 99-го... Жуткая, конечно, история приключилась. Борьба за мяч с Кечиновым — и моя левая ступня была сломана в нескольких местах. Подумал тогда, что с футболом — все. Было отчаяние — ведь я ничего другого не умею. Как кормить семью? — вспоминал Тчуйсе в интервью «СЭ» в 2000 году.

— Кечинова до сих пор, наверное, вспоминаете недобрым словом?

— Что вы?! В футболе всякое может случиться. Наоборот, сожалею, что он собирается продолжить карьеру в Израиле — значит, вместе сыграть не суждено.

Жерри-Кристиан Тчуйсе и Юрий Васильков с талисманом «Спартака». Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Романцев сказал: «Мне нужны Тчуйсе и Попов». Но второго забрал ЦСКА»

Травма выбила Тчуйсе из строя до конца сезона-1999. Он пропустил в сумме 8 (!) месяцев, но морально не сломался. Более того, вернувшись в строй, так здорово отыграл за новороссийцев 18 матчей, что впечатлил Олега Романцева. В июле 2000-го он перешел в «Спартак»!

— В моем последнем матче за «Черноморец» мы крупно победили ЦСКА. Помню, тогда на стадионе была потрясающая атмосфера, — вспоминал африканский защитник. — Когда я бежал вдоль центральной трибуны, некоторые болельщики даже плакали. У меня в тот момент тоже на глаза наворачивались слезы. Признаться, мне было неловко и стыдно, что покидаю команду. Сразу после этого быстро поймал такси и уехал на базу. Мне было трудно оставаться на стадионе и отвечать на вопросы болельщиков. Люди спрашивали: почему ты от нас уходишь, может, тебя кто-то обидел? Нет, говорю, поймите меня правильно — просто мне как футболисту надо идти вперед, а «Спартак» играет в Лиге чемпионов.

— Романцев говорил, кого хочет видеть в «Спартаке», — рассказывал «Чемпионату» бывший спортивный директор красно-белых Александр Шикунов. — Как-то играли с «Черноморцем». Иваныч после матча сказал: «Мне нужны Тчуйсе и Попов». Но второго забрал ЦСКА в 2001-м. А за Тчуйсе я приезжал на базу «Черноморца». Сели, переговорили, и он оказался у нас. Стоил около 500 тысяч долларов.

«Он достойно заменил в «Спартаке» Хлестова»

Дебют за красно-белых получился не слишком удачным. «Спартак» уступил в дерби ЦСКА (1:2), а Тчуйсе допустил ошибку в эпизоде с первым голом армейцев.

От «СЭ» легионер получил скромную оценку — 5.0: «Уже на первой минуте допустил позиционную ошибку, что привело к голу. В оставшееся время играл старательно, почти не ошибался, неплохо подключался к атакам, но первая ошибка стала определяющей».

— Не стал ли причиной неудач массовый ввод в состав новичков? — спросили журналисты на пресс-конференции тренера «Спартака» Вячеслава Грозного.

— Безусловно, им нужно время, чтобы органично влиться в спартаковскую игру. Но претензии к Штолцерсу, Тчуйсе и Хизанейшвили могут предъявляться в меньшей степени, чем к остальным, — они в команде совсем недавно. Можно и в их действиях найти погрешности, но в желании и самоотдаче этим игрокам отказать нельзя.

Тчуйсе довольно быстро вписался в игровой рисунок Романцева, действовал на правом фланге защиты стабильно, надежно, без ляпов.

«Находкой для «Спартака» стал цепкий и неуступчивый в единоборствах Тчуйсе: в лице камерунца команда получила достойную замену Хлестову, уехавшему летом в «Бешикташ», — писал корреспондент «СЭ».

— Когда он только пришел, было видно, что это физически сильный игрок с хорошим отбором. Умел вести единоборства, пройти его один в один совсем непросто. Это его сильные стороны, — вспоминал экс-защитник красно-белых Евгений Бушманов. — Если же говорить о технической подготовке, то в работе с мячом возникали сложности. Когда нам давали упражнения с ударами по воротам, все переживали, как бы Жерри не сломался. Проблемы начинались, даже когда мяч находился в статичном положении — настолько Тчуйсе неуклюже бил.

Команда Романцева вновь выиграла золотые медали и получила право выступать в Лиге чемпионов. По итогам сезона-2000 Тчуйсе включили в «Список 33 лучших» под номером 2. Легионер пропустил вперед лишь своего одноклубника Дмитрия Парфенова.

Жерри-Кристиан Тчуйсе, Маркао и Дмитрий Парфенов. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Помог разгромить «Арсенал» Венгера

В активе Тчуйсе 16 матчей в Лиге чемпионов. В ноябре 2000-го красно-белые с интервалом в две недели обыграли «Реал» (1:0) и «Арсенал» (4:1).

Крупная победа над лондонцами — одна из ярких страниц в истории красно-белых. Камерунский легионер принял непосредственное участие в разгроме подопечных Арсена Венгера.

На 51-й минуте Титов отдал пас направо на Тчуйсе, тот навесил, и Робсон, как показалось, бил в дальний угол наверняка. Мяч полетел мимо цели, но Маркао в прыжке переправил его в ворота — 2:1.

А на 84-й минуте Тчуйсе, едва перейдя середину поля, выдал длинный потрясающий пас на ход Робсону. Бразилец ловко обошел голкипера справа и с острого угла точно отправил мяч в дальний угол арсенальских ворот — 4:1.

От нашего издания легионер получил высокую оценку — 7,0.

«Тчуйсе и Ковтуну удавалось блокировать Пиреса, Юнгберга и Силвиньо — иногда с помощью недозволенных приемов, но чаще без нарушения правил. Если же гостям удавалось просочиться к штрафной, там их встречал несгибаемый Ананко», — писал корреспондент «СЭ».

— Трудно было потому, что мы первыми пропустили гол, — делился впечатлениями защитник после финального свистка. - Пожалуй, в этом моменте не обошлось без моей ошибки. Но, пропустив, мы не опустили рук. Все были уверены, что «Спартаку» по силам отыграться. А крупной победы удалось добиться потому, что мы играли до конца, все 90 минут. «Арсенал» же во втором тайме сломался.

— Англичане, похоже, не стеснялись грубить?

— Да, они играли очень грубо. Лично мне попали по лицу, били по ногам. Объяснить причину их агрессивности я затрудняюсь. Наверное, они просто не ожидали, что мы сумеем так сильно провести матч, и начали нервничать.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«Потерял надежду выступать за Камерун. Решил играть за Россию»

Еще в августе 2000 года стало известно о желании Тчуйсе получить российское гражданство, что позволило бы ему выступать за сборную России.

— При переходе в «Спартак» технический директор клуба Александр Шикунов предложил мне принять российское гражданство, сказав, что Романцев рассчитывает на меня в сборной России, — говорил Тчуйсе в те дни. — Поначалу я не воспринял это всерьез. Думал, шутка. Но потом понял, что это был не розыгрыш, и ответил согласием.

— Почему вы предпочли выступать за сборную России, а не Камеруна?

— Я уже потерял надежду, что меня позовут в сборную Камеруна. А играть на высоком уровне мне хотелось.

— Не опасаетесь, что на родине вас посчитают предателем?

— А почему они меня раньше не приглашали? В сборную Камеруна вызывали даже футболистов, игравших в Южной Америке. А вот мной в России никто не интересовался.

Главный тренер сборной Олег Романцев считал, что по своим игровым качествам камерунец соответствует уровню нашей национальной команды:

— Понимаю, что вокруг Тчуйсе сейчас пойдут разного рода разговоры. На мой взгляд, ничего сверхъестественного не случилось. Посмотрите на тех же французов, англичан. Возьмите, к примеру, Зидана. Он же алжирец, а как бьется за Францию! Что же касается Тчуйсе, то он уже отлично говорит по-русски. А самое главное — хочет выступать за нашу сборную. Понимаете, один из лучших персональщиков страны Тчуйсе попросил руководство «Спартака» оказать помощь в предоставлении ему гражданства. Мы пошли навстречу, и теперь многое зависит от самого защитника.

— Жерри здорово отбирал мяч один в один. В принципе все игроки того «Спартака» могли рассчитывать на вызов в сборную. По уровню, думаю, он соответствовал нашей национальной команде. Все-таки Тчуйсе несколько сезонов провел в «Спартаке» без спадов, — говорил в одном из интервью экс-защитник «Спартака» Дмитрий Ананко.

А вот реплика бывшего капитана «Спартака» Егора Титова: «Чисто по футбольным качествам это очень сильный защитник. Обыграть его один в один было практически нереально».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Убирайся, негр, отсюда. За Россию ты играть не будешь!»

Итак, в ноябре 2000 года Тчуйсе стал гражданином РФ. А в феврале 2001-го русского камерунца вызвали в сборную России для подготовки к товарищеской игре с греками.

— Счастлив, что Романцев пригласил меня в сборную, — не скрывал эмоций Тчуйсе. — Это большой аванс и доверие, которые я постараюсь оправдать. Не так давно мне звонили из Камеруна с просьбой прибыть в их сборную, но они поздно спохватились — еще в середине прошлого года я принял твердое решение выступать за Россию.

Но в итоговую заявку защитник не попал. По словам Романцева, из-за травмы.

Второй тренер сборной Михаил Гершкович высказался гораздо загадочнее:

— С ним возникли проблемы. Не хочу пока говорить какие...

Не сыграл Жерри и против Словении в марте 2000 года.

«Самый обсуждаемый болельщиками кадровый вопрос — откладывающееся из раза в раз приглашение на сбор «русского камерунца» Тчуйсе, — писал обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер. — Открыто говорить на эту тему никто из руководителей сборной не хочет. А потому, чтобы услышать более или менее откровенное высказывание, пришлось пообещать одному из членов штаба сборной, что имя его упомянуто не будет.

— Тчуйсе сам вдруг начал колебаться — то хочет играть за сборную, то нет. По нашей информации, к нему приезжали представители сборной Камеруна — и, возможно, что-то ему пообещали. А видя такие сомнения футболиста, в свою очередь, засомневались мы — стоит ли приглашать в сборную человека, который, оказывается, не так уж и горит желанием за нее играть.

Вскоре Тчуйсе был вызван в сборную Камеруна, а в мае был за нее заигран.

Ни в одном интервью Жерри так и не рассказал, почему отказался выступать за сборную России.

Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

Вот выдержки из двух бесед:

— В вашей карьере есть одна тайна — история с получением гражданства и вызовом в сборную России.

— Простите, но не хотел бы говорить на эту тему. Гражданство у меня действительно двойное, а все остальное сейчас вспоминать не хочется.

— Поясните хотя бы, в России или в Африке находился источник ваших проблем?

— Без комментариев. («СЭ», 2003 год)

А это отрывок из разговора Тчуйсе с корреспондентом Sports.ru в 2010 году:

— Расскажите тогда, почему вам так и не удалось сыграть за сборную?

— Я не буду отвечать на этот вопрос.

— Почему?

— Просто не буду. Было и все.

— Считается, причина в том, что в тот же момент вас вызвали в сборную Камеруна и вы не смогли отказать исторической родине?

— Да нет. Это совсем не так. Просто люди многого не знают.

— Говорят, что вы так и не сыграли за сборную, потому что где-то на самом верху решили: темнокожий футболист играть за Россию не будет.

— (Смеется и вздыхает.) Примерно так.

В 2014 году бывший начальник команды «Спартака» Александр Хаджи в интервью «Советскому спорту» высказал такую версию, почему же мы не увидели русского камерунца в футболке сборной России.

— А когда Тчуйсе дали паспорт, он начал рассказывать: «Мне стали звонить и угрожать — убирайся, мол, негр, отсюда, за Россию ты никогда выступать не будешь». Заявил: «Отказываюсь играть за сборную». Главное — не дал нам никаких зацепок, ни телефон, с которого угрожали, ничего. Мы же хотели в милицию заявить, пробить там номер телефона, проверку провести. Нет, паспорт получил и через год ушел.

Некоторые журналисты полагали, что давление на Тчуйсе оказывали скинхеды.

В 2003-м Тчуйсе покинул «Спартак» и вернулся в «Черноморец». Он также успел поиграть за ФК «Москва», «Терек» и подольский «Витязь».

— «Спартак» — главная команда в моей карьере, — подчеркивал Тчуйсе уже после того, как повесил бутсы на гвоздь. — Понимаете, все футболисты мечтают играть там. Даже если выходить на поле только на 10 минут. Это суперклуб. Я до сих пор не могу понять, как я туда попал. И не могу поверить, что я играл за «Спартак». Наверное, судьба.