Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

«У нас принято говорить, что футболисты тупые. Это стереотип, который хочется исправить». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

Лещук рассказал о подготовке ко второй части сезона РПЛ
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук
Игорь Лещук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Корреспондент «СЭ» поговорил с Игорем Лещуком перед тренировочными сборами «Динамо».

«Думаю, полноценное возвращение будет через два-три года»

— Игорь, ты известен как разносторонняя личность с массой нефутбольных интересов, чем охотно делишься.

— Да, честно говоря, больше люблю общаться не про футбол.

— Потому что после матчей задают одни и те же вопросы?

— И это тоже. Второй момент — нужно фильтровать речь, ты не можешь говорить все открыто, какие-то вещи воспринимаются в штыки. С тем же медиафутболом, скажем, выводили на какие-то провокационные ответы. Куда интереснее общаться на другие темы. Хотя у нас принято говорить, что футболисты тупые и с ними не о чем говорить. Но и глупые, и интересные люди бывают во всех профессиях. В том числе в «Динамо» достаточно начитанных людей, с которыми можно пообщаться на любую тему. Этот стереотип хочется исправлять.

— И все же вопрос, связанный со спортом. У нас пловцы участвовали в чемпионате мира, фигуристы будут участвовать в квалификации к Олимпиаде-2026, в РФС надеются на какие-то «подвижки». Твое мнение?

— «Подвижки», может быть, да. Но полный допуск пока маловероятен, мне кажется. Это так быстро не происходит. У нас еще тема, не касающаяся спорта, не закрыта. Поэтому нас вряд ли могут допустить пока еще. Хорошо, если что-то изменится в этом году. Но я думаю, что это будет длиться на протяжении двух-трех лет. Именно полноценное возвращение. Постепенно, конечно, какие-то спортсмены уже выходят на международные соревнования. Но чтобы полностью этот вопрос был закрыт для всех видов спорта — два-три года.

— Приход Трампа как-то повлияет, по-твоему?

— Тяжело об этом говорить. Да, вроде бы он настроен на то, чтобы ситуация нормализовалась. При этом его заявления по поводу Гренландии тоже вызывают вопросы. Как к этому отнесутся другие страны? Что из этого может получиться? Главное, чтобы не произошло какого-то глобального конфликта, ухудшающего ситуацию.

С одной стороны, вроде бы хорошо, что, возможно, теперь наконец-то будет какой-то диалог. Но к чему все это приведет — тяжело судить. Каждый год происходит что-то новое. Жизнь как сериал: то ковид, то еще что-то. Нельзя загадывать. Единственные, кто знает все, — создатели сериала «Симпсоны».

Недавно увидел, что его нужно пересмотреть полностью, чтобы понимать, что будет дальше. Ведь, как оказалось, глобальный пожар в Лос-Анджелесе «Симпсоны» тоже предсказали. Очень интересно, как они это создавали. Многое сходится.

Николас Маричаль, Вячеслав Грулев и&nbsp;Игорь Лещук радуются голу в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo; (1:1) в&nbsp;Грозном. Невероятный гол Лещука спас «Динамо» в Грозном! Шелия пропустил от коллеги из-за кошмарной ошибки

«Rutube в эти январские праздники открылся с новой стороны»

— Ты сам ведешь свой Telegram-канал?

— Да. Хочется делиться с болельщиками тем, что происходит. Для них это интересно.

— Там ты проводишь благотворительный аукцион. Как пришел к этой идее?

— Это уже не первый раз. Решил просто еще раз помочь кому-нибудь. Не знаю, получится или нет, но хочу найти детский дом и сделать ремонт в спортзале или провести мероприятие.

— Недавно в Сети завирусилось твое видео с оленями из Японии.

— А оно завирусилось? Не замечал.

— Многие паблики дали. Можешь сравнить японский, например, с московским зоопарком?

— Это немного разные вещи. В Москве много животных, там были только олени. В японском ты в контакте с животными, конечно, это интереснее. Они ходят рядом с тобой, подходят — кормишь. В начале парка олени наглые, когда уходишь вглубь — более спокойные, как в обычной жизни.

— Билет дорогой?

— Это бесплатно. Заходишь, можешь гулять. Это обычный парк, просто они там живут. Единственное, если захочешь покормить, то нужно будет купить. 200 йен — 300 рублей, что-то такое.

— Ты довольно разносторонний человек. Как к тебе приходят идеи? Недавно видели тебя в тире.

— Просто постоянно хочется что-то попробовать новое. Как с той же фотографией, монтажом, другими увлечениями. Специалистом ты не станешь, потому что в каждой области этому нужно посвятить практически всю жизнь. Но можно выйти на уровень, чтобы просто понимать, как это происходит, дать какой-то совет тому, кто вообще ничего не умеет. Интересно научиться и обладать определенными навыками.

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Ты даже хотел создать видеоблог, где учился бы новой профессии. Идея еще жива?

— Да, чему-то учиться месяц. Идея жива, но нужно время, чтобы заняться этим серьезно. За год ты можешь освоить 12 профессий.

— Стать фотографом, например.

— Я раньше фотографировал. Не пошло дальше. Не сильно затянуло. Переключился на что-то другое.

— Сейчас замедляют YouTube, с новыми проектами сложнее.

— Зато есть Rutube и ВК Видео. Rutube тоже нормально! Он мне в эти январские праздники открылся с новой стороны. Я там смотрю «Гарри Поттера». В хорошем качестве! Нигде в интернете не надо искать, никакой рекламы. А там открыл — хорошее качество, нет рекламы. Идеально! И второй сезон «Игры в кальмара» там же. Так что есть плюсы.

Вратарь Игорь Лещук пропускает гол после удара Манфреда Угальде. Горькое дежавю «Динамо»: Лещук опять ошибается, «Спартак» опять крупно побеждает

— Что вынес из поездки в Японию?

— В Азии очень простые люди, без выпендрежа, в основной массе. Всегда охотно помогут.

— Заметил, что многие футболисты проводят кучу времени в телефоне, судя по многочисленным лайкам в соцсетях.

— Я не пишу комментарии к чужим фотографиям и лайки не ставлю. Точнее, ставлю, но очень-очень редко.

— Скажи просто: я люблю внимание, — с улыбкой обратился к Лещуку проходящий мимо защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев.

Лещук: — Только Диме Скопинцеву можно лайки поставить.

Скопинцев: — Взаимно, очень приятно.

Лещук: — Дима, как всегда, свою волосатую грудь на публику выставит и все.

Скопинцев: — Маскулинность! (Смеется.)

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Когда появляется какой-то сильный негатив или неадекватные люди, я удаляю комментарии»

— В конце 2024-го про тебя много писали после гола «Ахмату». Были и отдельные большие материалы.

— Да? Ничего себе. Хорошо, что не читаю ничего. Я уже боюсь. Только у себя в Telegram-канале вижу, что пишут. И то, когда появляется какой-то сильный негатив или неадекватные люди, я удаляю комментарии. И блокирую таких людей. На стороннем ресурсе можешь меня хейтить. Но здесь ты пришел ко мне на страницу...

— Чтобы написать такое.

— Понятное дело, что может быть какое-то свое мнение, противоположное моему, но, когда идут оскорбления, явно этим людям не надо быть на моем канале. По крайней мере мне читать такие комментарии точно не нужно.

— В прошлом году ты говорил, что хочешь открыть отель в Подмосковье.

— До сих пор хочу! Просто на это нужно очень много денег. Занимался этим вопросом, искал землю, но до дела так и не дошло, потому что нужны очень большие инвестиции.

— Скорее вернешься к этому вопросу после окончания карьеры?

— Наверное, да. Или, может быть, просто для себя что-то сделать в том стиле, в котором хотел. Сейчас занялся другой темой. Футболисты очень сильно сконцентрированы на своей работе, не могут серьезно разбираться в других сферах: скажем, инвестициях в фондовый рынок, покупке недвижимости.

Если все тратить во время карьеры, то после окончания ничего не останется. А, естественно, уровень доходов все хотят поддерживать. Поэтому подумал, что хорошо было бы собрать в одном месте людей, которые специализируются в разных сферах. Это такая компания, которая будет помогать спортсменам с их повседневными вопросами.

Особенно по вопросам инвестиций, которые будут приносить доход и во время карьеры, и после ее окончания. Даже чтобы условно купить себе квартиру, нужно потратить массу времени. Изучить рынок, плюсы и минусы застройщика, самого жилого комплекса. Когда ты не находишься в рынке, тебе приходится все узнавать с нуля, это отвлекает от работы. Когда есть специалист, он может по твоим запросам отсеять большую часть того, что не нужно. Плюс у людей, с которыми я работаю, есть доступ к закрытым продажам, предстарту.

То есть ты перед стартом общих продаж можешь выбрать себе планировку либо взять коммерческое помещение, недоступное всем. Это плюс. Такие моменты помогут спортсменам больше думать о футболе. Плюс с такими специалистами избегаешь вариантов куда-то вложить деньги, но лишь уйти в минус.

Игорь Лещук. «Приходим с разминки перед «Амкалом» — а Овечкин уже «мертвый». Доктор дал ему нашатырь. А потом он взял и забил!» Интервью вратаря «Динамо» Игоря Лещука

— Можно опробовать это на динамовцах.

— Я им закинул эту идею. Отдельная часть работы компании — организация путешествий. Уже сказал ребятам: «Давайте проверим. Взяв через тех людей, где брал я, будет дешевле».

— Кто-то прислушался?

— Сказали: «Хорошо, давай сравним». Понятное дело, что там не будет 30-40 процентов скидки. Но это будет дешевле, в любом случае какая-то экономия. Путешествия — один из форматов. Потом перейдут уже на покупку недвижимости. Заработок — это комиссия компании, которая предоставляет площадку — застройщикам и так далее. А с самих футболистов, хоккеистов денег мы не получим. Пока все в процессе запуска. Как раз думаю, что после сборов компания начнет работать.

— Есть название?

— Пока у меня в голове разные варианты.

— Не было ли у тебя желания написать книгу?

— Да нет, еще рано. Всего 29 скоро будет. Какие книги (смеется). Хватает постов в Telegram-канале.

— Знаешь ли ты, сколько стоишь на Transfermarkt?

— 600-800 тысяч.

— 700.

— Скакала цена, заходил, смотрел.

— Сравнивал себя с другими футболистами?

— Смотрел, да. Бывало, писали в новостях, кто сколько стоит. В целом спокойно отношусь к этому. Конечно, будешь играть больше — цена вырастет.

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Выпрашивать скидку на рынке — нормально»

— Недавно Роман Ротенберг сказал, что торгуется с продавцами и считает это видом спорта. Представляешь себя в такой роли?

— Бывало, выпрашивал где-то скидку. Особенно на каком-то рынке. Мне кажется, это нормально. На рынках так себя все и ведут. Ну, может, не все, но это нормально. Да и в целом считать, куда и на что ты тратишь деньги, — правильно. Неважно, сколько ты зарабатываешь.

В любом случае ты ведешь подсчет и понимаешь, что можешь потратить столько, здесь можешь отложить. Конечно, мало она у кого есть, но в идеале нужна подушка безопасности, какие-то инвестиции. Чтобы потом к выходу на пенсию ты жил не только на нее, а был какой-то дополнительный доход.

— Покупка акций как вариант?

— Покупка российских акций и облигаций — это, конечно, тоже хорошее дело. Но валюта все равно поинтереснее, потому что ты получишь плюс от роста, хотя и инфляция какую-то часть будет съедать.

Игорь Лещук. «Один раз постоял на хоккейных воротах и за 15 минут просто умер». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

— Многие как раз в конце 2024 года обсуждали в контексте доллара рост цен на билеты, сборы и так далее.

— Я люблю Россию и хочу, чтобы рубль был мировой валютой. Но пока в нашей стране все завязано на других валютах, на том же долларе, что бы ты ни покупал. Ушли европейские машины — пришли китайские, все равно закупаются за валюту.

Да те же самые овощи и фрукты. Конечно, можно сказать, что они выращиваются здесь, а вся их обработка будет российская. Но техника — из-за рубежа, запчасти к ней при ремонте — тоже. Это же тоже влияет на цену.

Раньше у меня лежали деньги в рублях: в акциях и облигациях. Потом я посчитал: если бы вложился в облигации в долларах, то выручил бы намного больше.

— Кто знал, можно было бы и в биткоин вложиться.

— Биткоин вообще хорошо. На самом деле в криптовалюты не вкладывался серьезно. Лишь небольшую сумму инвестировал. Начал баловаться, трейдил: каждый день продавал, покупал. Было интересно. Вначале вышел в небольшой плюс, а по итогу потерял все эти деньги.

Потом думал, когда биткоин поднялся: «Блин, было бы почти 50 процентов в плюсе». Но я заранее понимал, что хочу просто побаловаться на трейдинге. Мне было интересно, потому что там очень большая волатильность. Он постоянно ходит вниз-вверх.

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Хочется послушать гимн Лиги чемпионов»

— О чем ты мечтаешь?

— Если говорить о футболе, конечно, выиграть что-то хотя бы в России. Плюс возвращение — хочется поучаствовать в Лиге чемпионов, послушать гимн. Про сборную меньше думаю, потому что туда нам нужно попасть, имею в виду чемпионат Европы или мира. Но за свою карьеру точно хочется что-то выиграть в России и прочувствовать атмосферу Лиги чемпионов не по телевизору, а самому. Услышать гимн — волнительно для любого человека, который принимает участие в матче. Я, кстати, был на финале 2008 года в Москве.

— Наверное, с дядей ходил? (Дядя Лещука болеет за «Манчестер Юнайтед». — Прим. «СЭ».)

— Нет. Из каждой команды академии «Динамо» лучшим давали по билету. Так я оказался там. До сих пор в памяти полные «Лужники». Жалко, конечно, что был маленький.

Скопинцев: — Тебе билет достался на матч?

Лещук: — Да, «Динамо» дало.

Скопинцев: — Ты лучшего игрока получил или что?

Лещук: — Дим, я всегда был лучшим в «Динамо» (смеется).

Скопинцев: — Я думал, ты скажешь: «Мы» (смеется).

Лещук: — Ты где-то на вторых ролях был, ха-ха.

Скопинцев: — Чего? (Смеется.) А среди полевых?

Лещук: — Ладно, среди полевых ты был лучшим.

Наиль Умяров. «Как игрок Умяров — молодец. Но когда ты делаешь подлый поступок, а потом хвастаешься — это низко». Интервью Игоря Лещука

— Игорь, ты же играл в поле в академии.

— Да, было немного. У нас в команде был племянник Павлюченко, который получил травму. А на замену никого не было. Оставались последние 10 минут, пришлось выходить. В итоге забил головой и попал в перекладину.

— В майке Павлюченко?

— Ну, она маленькая мне была, на два размера меньше, еле напялил, ха-ха. Это был мой первый гол в нападении. Теперь вот и в РПЛ удалось.

— Было бы идеально завершить карьеру в «Динамо», завоевав титул и сыграв в Лиге чемпионов?

— Если удастся выиграть чемпионат вместе с «Динамо» — это было бы что-то реально крутое. Но жизнь настолько непредсказуемая, что сегодня одно, а завтра может быть что-то другое. Загадывать сложно. Хорошо, если все сложится так. Буду только рад.

Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Группировка войск «Восток» сорвала действия двух инженерных групп ВСУ в ДНР
Маск назвал сломанной организацией подавшую на него в суд комиссию в США
Итальянская ошибка Ротенберга? Почему СКА попрощался с Деанджело, ради которого урезали зарплату капитану
Bloomberg сообщило о планах ЕС отказаться от российского СПГ и алюминия
Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Лещук — о замедлении YouTube: «Rutube — тоже нормально! Хорошее качество, нет рекламы. Идеально!»
Лещук считает возможным снятие санкций с российского спорта в течение 2-3 лет
Лещук: «У нас принято говорить, что футболисты тупые. Этот стереотип хочется исправлять»
Семак оценил форму футболистов «Зенита» после отпуска
Семак рассказал о задачах «Зенита» на зимние сборы
Виллиан Жозе официально стал игроком бразильского клуба «Баия»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Жерри говорил: «Мне звонили и угрожали: «За Россию ты играть не будешь!» Тчуйсе — 50!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости