«У нас принято говорить, что футболисты тупые. Это стереотип, который хочется исправить». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

Корреспондент «СЭ» поговорил с Игорем Лещуком перед тренировочными сборами «Динамо».

«Думаю, полноценное возвращение будет через два-три года»

— Игорь, ты известен как разносторонняя личность с массой нефутбольных интересов, чем охотно делишься.

— Да, честно говоря, больше люблю общаться не про футбол.

— Потому что после матчей задают одни и те же вопросы?

— И это тоже. Второй момент — нужно фильтровать речь, ты не можешь говорить все открыто, какие-то вещи воспринимаются в штыки. С тем же медиафутболом, скажем, выводили на какие-то провокационные ответы. Куда интереснее общаться на другие темы. Хотя у нас принято говорить, что футболисты тупые и с ними не о чем говорить. Но и глупые, и интересные люди бывают во всех профессиях. В том числе в «Динамо» достаточно начитанных людей, с которыми можно пообщаться на любую тему. Этот стереотип хочется исправлять.

— И все же вопрос, связанный со спортом. У нас пловцы участвовали в чемпионате мира, фигуристы будут участвовать в квалификации к Олимпиаде-2026, в РФС надеются на какие-то «подвижки». Твое мнение?

— «Подвижки», может быть, да. Но полный допуск пока маловероятен, мне кажется. Это так быстро не происходит. У нас еще тема, не касающаяся спорта, не закрыта. Поэтому нас вряд ли могут допустить пока еще. Хорошо, если что-то изменится в этом году. Но я думаю, что это будет длиться на протяжении двух-трех лет. Именно полноценное возвращение. Постепенно, конечно, какие-то спортсмены уже выходят на международные соревнования. Но чтобы полностью этот вопрос был закрыт для всех видов спорта — два-три года.

— Приход Трампа как-то повлияет, по-твоему?

— Тяжело об этом говорить. Да, вроде бы он настроен на то, чтобы ситуация нормализовалась. При этом его заявления по поводу Гренландии тоже вызывают вопросы. Как к этому отнесутся другие страны? Что из этого может получиться? Главное, чтобы не произошло какого-то глобального конфликта, ухудшающего ситуацию.

С одной стороны, вроде бы хорошо, что, возможно, теперь наконец-то будет какой-то диалог. Но к чему все это приведет — тяжело судить. Каждый год происходит что-то новое. Жизнь как сериал: то ковид, то еще что-то. Нельзя загадывать. Единственные, кто знает все, — создатели сериала «Симпсоны».

Недавно увидел, что его нужно пересмотреть полностью, чтобы понимать, что будет дальше. Ведь, как оказалось, глобальный пожар в Лос-Анджелесе «Симпсоны» тоже предсказали. Очень интересно, как они это создавали. Многое сходится.

«Rutube в эти январские праздники открылся с новой стороны»

— Ты сам ведешь свой Telegram-канал?

— Да. Хочется делиться с болельщиками тем, что происходит. Для них это интересно.

— Там ты проводишь благотворительный аукцион. Как пришел к этой идее?

— Это уже не первый раз. Решил просто еще раз помочь кому-нибудь. Не знаю, получится или нет, но хочу найти детский дом и сделать ремонт в спортзале или провести мероприятие.

— Недавно в Сети завирусилось твое видео с оленями из Японии.

— А оно завирусилось? Не замечал.

— Многие паблики дали. Можешь сравнить японский, например, с московским зоопарком?

— Это немного разные вещи. В Москве много животных, там были только олени. В японском ты в контакте с животными, конечно, это интереснее. Они ходят рядом с тобой, подходят — кормишь. В начале парка олени наглые, когда уходишь вглубь — более спокойные, как в обычной жизни.

— Билет дорогой?

— Это бесплатно. Заходишь, можешь гулять. Это обычный парк, просто они там живут. Единственное, если захочешь покормить, то нужно будет купить. 200 йен — 300 рублей, что-то такое.

— Ты довольно разносторонний человек. Как к тебе приходят идеи? Недавно видели тебя в тире.

— Просто постоянно хочется что-то попробовать новое. Как с той же фотографией, монтажом, другими увлечениями. Специалистом ты не станешь, потому что в каждой области этому нужно посвятить практически всю жизнь. Но можно выйти на уровень, чтобы просто понимать, как это происходит, дать какой-то совет тому, кто вообще ничего не умеет. Интересно научиться и обладать определенными навыками.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Ты даже хотел создать видеоблог, где учился бы новой профессии. Идея еще жива?

— Да, чему-то учиться месяц. Идея жива, но нужно время, чтобы заняться этим серьезно. За год ты можешь освоить 12 профессий.

— Стать фотографом, например.

— Я раньше фотографировал. Не пошло дальше. Не сильно затянуло. Переключился на что-то другое.

— Сейчас замедляют YouTube, с новыми проектами сложнее.

— Зато есть Rutube и ВК Видео. Rutube тоже нормально! Он мне в эти январские праздники открылся с новой стороны. Я там смотрю «Гарри Поттера». В хорошем качестве! Нигде в интернете не надо искать, никакой рекламы. А там открыл — хорошее качество, нет рекламы. Идеально! И второй сезон «Игры в кальмара» там же. Так что есть плюсы.

— Что вынес из поездки в Японию?

— В Азии очень простые люди, без выпендрежа, в основной массе. Всегда охотно помогут.

— Заметил, что многие футболисты проводят кучу времени в телефоне, судя по многочисленным лайкам в соцсетях.

— Я не пишу комментарии к чужим фотографиям и лайки не ставлю. Точнее, ставлю, но очень-очень редко.

— Скажи просто: я люблю внимание, — с улыбкой обратился к Лещуку проходящий мимо защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев.

Лещук: — Только Диме Скопинцеву можно лайки поставить.

Скопинцев: — Взаимно, очень приятно.

Лещук: — Дима, как всегда, свою волосатую грудь на публику выставит и все.

Скопинцев: — Маскулинность! (Смеется.)

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Когда появляется какой-то сильный негатив или неадекватные люди, я удаляю комментарии»

— В конце 2024-го про тебя много писали после гола «Ахмату». Были и отдельные большие материалы.

— Да? Ничего себе. Хорошо, что не читаю ничего. Я уже боюсь. Только у себя в Telegram-канале вижу, что пишут. И то, когда появляется какой-то сильный негатив или неадекватные люди, я удаляю комментарии. И блокирую таких людей. На стороннем ресурсе можешь меня хейтить. Но здесь ты пришел ко мне на страницу...

— Чтобы написать такое.

— Понятное дело, что может быть какое-то свое мнение, противоположное моему, но, когда идут оскорбления, явно этим людям не надо быть на моем канале. По крайней мере мне читать такие комментарии точно не нужно.

— В прошлом году ты говорил, что хочешь открыть отель в Подмосковье.

— До сих пор хочу! Просто на это нужно очень много денег. Занимался этим вопросом, искал землю, но до дела так и не дошло, потому что нужны очень большие инвестиции.

— Скорее вернешься к этому вопросу после окончания карьеры?

— Наверное, да. Или, может быть, просто для себя что-то сделать в том стиле, в котором хотел. Сейчас занялся другой темой. Футболисты очень сильно сконцентрированы на своей работе, не могут серьезно разбираться в других сферах: скажем, инвестициях в фондовый рынок, покупке недвижимости.

Если все тратить во время карьеры, то после окончания ничего не останется. А, естественно, уровень доходов все хотят поддерживать. Поэтому подумал, что хорошо было бы собрать в одном месте людей, которые специализируются в разных сферах. Это такая компания, которая будет помогать спортсменам с их повседневными вопросами.

Особенно по вопросам инвестиций, которые будут приносить доход и во время карьеры, и после ее окончания. Даже чтобы условно купить себе квартиру, нужно потратить массу времени. Изучить рынок, плюсы и минусы застройщика, самого жилого комплекса. Когда ты не находишься в рынке, тебе приходится все узнавать с нуля, это отвлекает от работы. Когда есть специалист, он может по твоим запросам отсеять большую часть того, что не нужно. Плюс у людей, с которыми я работаю, есть доступ к закрытым продажам, предстарту.

То есть ты перед стартом общих продаж можешь выбрать себе планировку либо взять коммерческое помещение, недоступное всем. Это плюс. Такие моменты помогут спортсменам больше думать о футболе. Плюс с такими специалистами избегаешь вариантов куда-то вложить деньги, но лишь уйти в минус.

— Можно опробовать это на динамовцах.

— Я им закинул эту идею. Отдельная часть работы компании — организация путешествий. Уже сказал ребятам: «Давайте проверим. Взяв через тех людей, где брал я, будет дешевле».

— Кто-то прислушался?

— Сказали: «Хорошо, давай сравним». Понятное дело, что там не будет 30-40 процентов скидки. Но это будет дешевле, в любом случае какая-то экономия. Путешествия — один из форматов. Потом перейдут уже на покупку недвижимости. Заработок — это комиссия компании, которая предоставляет площадку — застройщикам и так далее. А с самих футболистов, хоккеистов денег мы не получим. Пока все в процессе запуска. Как раз думаю, что после сборов компания начнет работать.

— Есть название?

— Пока у меня в голове разные варианты.

— Не было ли у тебя желания написать книгу?

— Да нет, еще рано. Всего 29 скоро будет. Какие книги (смеется). Хватает постов в Telegram-канале.

— Знаешь ли ты, сколько стоишь на Transfermarkt?

— 600-800 тысяч.

— 700.

— Скакала цена, заходил, смотрел.

— Сравнивал себя с другими футболистами?

— Смотрел, да. Бывало, писали в новостях, кто сколько стоит. В целом спокойно отношусь к этому. Конечно, будешь играть больше — цена вырастет.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Выпрашивать скидку на рынке — нормально»

— Недавно Роман Ротенберг сказал, что торгуется с продавцами и считает это видом спорта. Представляешь себя в такой роли?

— Бывало, выпрашивал где-то скидку. Особенно на каком-то рынке. Мне кажется, это нормально. На рынках так себя все и ведут. Ну, может, не все, но это нормально. Да и в целом считать, куда и на что ты тратишь деньги, — правильно. Неважно, сколько ты зарабатываешь.

В любом случае ты ведешь подсчет и понимаешь, что можешь потратить столько, здесь можешь отложить. Конечно, мало она у кого есть, но в идеале нужна подушка безопасности, какие-то инвестиции. Чтобы потом к выходу на пенсию ты жил не только на нее, а был какой-то дополнительный доход.

— Покупка акций как вариант?

— Покупка российских акций и облигаций — это, конечно, тоже хорошее дело. Но валюта все равно поинтереснее, потому что ты получишь плюс от роста, хотя и инфляция какую-то часть будет съедать.

— Многие как раз в конце 2024 года обсуждали в контексте доллара рост цен на билеты, сборы и так далее.

— Я люблю Россию и хочу, чтобы рубль был мировой валютой. Но пока в нашей стране все завязано на других валютах, на том же долларе, что бы ты ни покупал. Ушли европейские машины — пришли китайские, все равно закупаются за валюту.

Да те же самые овощи и фрукты. Конечно, можно сказать, что они выращиваются здесь, а вся их обработка будет российская. Но техника — из-за рубежа, запчасти к ней при ремонте — тоже. Это же тоже влияет на цену.

Раньше у меня лежали деньги в рублях: в акциях и облигациях. Потом я посчитал: если бы вложился в облигации в долларах, то выручил бы намного больше.

— Кто знал, можно было бы и в биткоин вложиться.

— Биткоин вообще хорошо. На самом деле в криптовалюты не вкладывался серьезно. Лишь небольшую сумму инвестировал. Начал баловаться, трейдил: каждый день продавал, покупал. Было интересно. Вначале вышел в небольшой плюс, а по итогу потерял все эти деньги.

Потом думал, когда биткоин поднялся: «Блин, было бы почти 50 процентов в плюсе». Но я заранее понимал, что хочу просто побаловаться на трейдинге. Мне было интересно, потому что там очень большая волатильность. Он постоянно ходит вниз-вверх.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Хочется послушать гимн Лиги чемпионов»

— О чем ты мечтаешь?

— Если говорить о футболе, конечно, выиграть что-то хотя бы в России. Плюс возвращение — хочется поучаствовать в Лиге чемпионов, послушать гимн. Про сборную меньше думаю, потому что туда нам нужно попасть, имею в виду чемпионат Европы или мира. Но за свою карьеру точно хочется что-то выиграть в России и прочувствовать атмосферу Лиги чемпионов не по телевизору, а самому. Услышать гимн — волнительно для любого человека, который принимает участие в матче. Я, кстати, был на финале 2008 года в Москве.

— Наверное, с дядей ходил? (Дядя Лещука болеет за «Манчестер Юнайтед». — Прим. «СЭ».)

— Нет. Из каждой команды академии «Динамо» лучшим давали по билету. Так я оказался там. До сих пор в памяти полные «Лужники». Жалко, конечно, что был маленький.

Скопинцев: — Тебе билет достался на матч?

Лещук: — Да, «Динамо» дало.

Скопинцев: — Ты лучшего игрока получил или что?

Лещук: — Дим, я всегда был лучшим в «Динамо» (смеется).

Скопинцев: — Я думал, ты скажешь: «Мы» (смеется).

Лещук: — Ты где-то на вторых ролях был, ха-ха.

Скопинцев: — Чего? (Смеется.) А среди полевых?

Лещук: — Ладно, среди полевых ты был лучшим.

— Игорь, ты же играл в поле в академии.

— Да, было немного. У нас в команде был племянник Павлюченко, который получил травму. А на замену никого не было. Оставались последние 10 минут, пришлось выходить. В итоге забил головой и попал в перекладину.

— В майке Павлюченко?

— Ну, она маленькая мне была, на два размера меньше, еле напялил, ха-ха. Это был мой первый гол в нападении. Теперь вот и в РПЛ удалось.

— Было бы идеально завершить карьеру в «Динамо», завоевав титул и сыграв в Лиге чемпионов?

— Если удастся выиграть чемпионат вместе с «Динамо» — это было бы что-то реально крутое. Но жизнь настолько непредсказуемая, что сегодня одно, а завтра может быть что-то другое. Загадывать сложно. Хорошо, если все сложится так. Буду только рад.