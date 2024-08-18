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«Зенит» избежал сенсационного поражения от «Химок». Без Вендела и Глушенкова чемпион — не тот

«Зенит» сыграл вничью с «Химками» в матче 5-го тура РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в матче с «Химками».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Спас Мостовой.
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Зенит

Больше месяца на горизонте не было видно команды, способной остановить победную поступь «Зенита». И «Химки», только что вернувшиеся из ФНЛ, казалось, совершенно не готовы к этой роли. Хотя команда Франка Артиги в этом сезоне пока не проваливается. Старт невпечатляющий, но для обновленного коллектива неплохой — зацепили победу в Казани, свели вничью матч с «Динамо» Мх. Если бы не поражение от «Пари НН» в 4-м туре, вообще было бы здорово.

По статистике все тоже было качественно: 7 пропущенных мячей, 54 допущенных удара. Показатели клуба из середины турнирной таблицы, вовсе не аутсайдера. Понятное дело, с «Зенитом» все равно шансов много не выписывалось. Тем более по какой-то причине в заявке не оказалось Зелимхана Бакаева (хотя глава сине-бело-голубых Александр Медведев говорил, что в контракте по аренде игрока нет пункта, запрещающего ему играть против текущей команды, это противоречило бы регламенту РПЛ). Ситуация вообще вышла странная — Бакаев в ответ на вопрос сказал «не разрешили», гендир «Химок» Оленев утверждал, что у Зелимхана недомогание. Так что связка в атаке у подмосковной команды вышла уже привычная — Заболотный, Мирзов и Руденко.

Что касается «Зенита», то тут очевидно стоит проблема потери Вендела, который вылетел после травмы в матче с «Динамо». Семак решил закрыть брешь, переведя Глушенкова к Барриосу и Клаудиньо. Благодаря травме соотечественника новый шанс в основе получил Мантуан. Ну а Караваева в старте подменил новичок Волков.

Сергей Семак. «Зенит»: перезагрузка Семака и рывок к седьмому золоту подряд

На прошлой неделе в Казани у «Зенита» ушло много времени, чтобы почувствовать себя в своей тарелке. Но тогда играл полурезервный состав, тут же — все лучшие. Первые 10-15 минут чемпион выглядел вяло. На удар Педро с углового (Обухов остановил мяч на ленточке) ответил дальним выстрелом Вера (тоже справился вратарь). Самый крутой шанс в первом тайме был у Кассьерры, который принял мяч в убойной зоне, но долго подстраивался и упустил возможность открыть счет.

А главный момент случился на 20-й минуте — Фаринья выбивал мяч и попал в расслабленную кисть Максима Глушенкова. Лидер «Зенита» не смог продолжить игру — будем надеяться, что это лишь меры предосторожности и обошлось без перелома.

В отсутствие Вендела и Глушенкова «Зенит» был уже далеко не так креативен и изящен. Семак выпустил Горшкова, который должен был составить пару с Барриосом и дать Клаудиньо возможность пойти выше. Но бразилец продолжал настаивать на контроле из центра поля, потому в зоне перед чужой штрафной гостям явно не хватало идей.

Ну а в начале второго тайма случилось знаменательное событие — «Зенит» впервые в этом сезоне РПЛ пропустил. Вера выполнил прекрасную подачу со штрафного, и Фаринья, оставленный совсем один (тут вопросы к Барриосу и Волкову), головой расстрелял ворота Латышонка.

Семак решил внести изменения незамедлительно — освежить фланги были призваны Мостовой и Артур. От классического форварда Кассьерры отказались, а роль ложной «девятки» досталась Педро. Но это была не лучшая идея — «Химки» абсолютно отказались от владения и замуровали свою штрафную. «Зенит» был вынужден скатываться на стерильное владение с минимумом обострений. Вот и пришлось Семаку после неудачного эксперимента возвращаться к игре с не одним, а сразу с двумя «столбами» — на поле появились габаритные Сергеев и Ерохин.

И когда казалось, что сенсация уже на носу, в дело вступил Мостовой. Недавно Андрей признавался, что «не прет», и надеялся, что отсутствие голов — это сбережение патронов. Действительно, в прошлом сезоне Мостовой забил всего трижды, последний раз — еще в марте. Но сейчас отличился в критический момент — сориентировался после рикошета от защитника и отправил мяч в сетку.

Уже в добавленное время «Зенит» мог вырвать победу, но мяч после удара Ерохина головой пошел мимо цели. 1:1 — питерский гранд спасается от поражения в матче с новичком лиги в самой концовке. И это звоночек Семаку, что без двух главных действующих лиц его команде явно чего-то не хватает.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Максим Глушенков
6
18
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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