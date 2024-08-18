Спас Мостовой.

Больше месяца на горизонте не было видно команды, способной остановить победную поступь «Зенита». И «Химки», только что вернувшиеся из ФНЛ, казалось, совершенно не готовы к этой роли. Хотя команда Франка Артиги в этом сезоне пока не проваливается. Старт невпечатляющий, но для обновленного коллектива неплохой — зацепили победу в Казани, свели вничью матч с «Динамо» Мх. Если бы не поражение от «Пари НН» в 4-м туре, вообще было бы здорово.

По статистике все тоже было качественно: 7 пропущенных мячей, 54 допущенных удара. Показатели клуба из середины турнирной таблицы, вовсе не аутсайдера. Понятное дело, с «Зенитом» все равно шансов много не выписывалось. Тем более по какой-то причине в заявке не оказалось Зелимхана Бакаева (хотя глава сине-бело-голубых Александр Медведев говорил, что в контракте по аренде игрока нет пункта, запрещающего ему играть против текущей команды, это противоречило бы регламенту РПЛ). Ситуация вообще вышла странная — Бакаев в ответ на вопрос сказал «не разрешили», гендир «Химок» Оленев утверждал, что у Зелимхана недомогание. Так что связка в атаке у подмосковной команды вышла уже привычная — Заболотный, Мирзов и Руденко.

Что касается «Зенита», то тут очевидно стоит проблема потери Вендела, который вылетел после травмы в матче с «Динамо». Семак решил закрыть брешь, переведя Глушенкова к Барриосу и Клаудиньо. Благодаря травме соотечественника новый шанс в основе получил Мантуан. Ну а Караваева в старте подменил новичок Волков.

На прошлой неделе в Казани у «Зенита» ушло много времени, чтобы почувствовать себя в своей тарелке. Но тогда играл полурезервный состав, тут же — все лучшие. Первые 10-15 минут чемпион выглядел вяло. На удар Педро с углового (Обухов остановил мяч на ленточке) ответил дальним выстрелом Вера (тоже справился вратарь). Самый крутой шанс в первом тайме был у Кассьерры, который принял мяч в убойной зоне, но долго подстраивался и упустил возможность открыть счет.

А главный момент случился на 20-й минуте — Фаринья выбивал мяч и попал в расслабленную кисть Максима Глушенкова. Лидер «Зенита» не смог продолжить игру — будем надеяться, что это лишь меры предосторожности и обошлось без перелома.

В отсутствие Вендела и Глушенкова «Зенит» был уже далеко не так креативен и изящен. Семак выпустил Горшкова, который должен был составить пару с Барриосом и дать Клаудиньо возможность пойти выше. Но бразилец продолжал настаивать на контроле из центра поля, потому в зоне перед чужой штрафной гостям явно не хватало идей.

Ну а в начале второго тайма случилось знаменательное событие — «Зенит» впервые в этом сезоне РПЛ пропустил. Вера выполнил прекрасную подачу со штрафного, и Фаринья, оставленный совсем один (тут вопросы к Барриосу и Волкову), головой расстрелял ворота Латышонка.

Семак решил внести изменения незамедлительно — освежить фланги были призваны Мостовой и Артур. От классического форварда Кассьерры отказались, а роль ложной «девятки» досталась Педро. Но это была не лучшая идея — «Химки» абсолютно отказались от владения и замуровали свою штрафную. «Зенит» был вынужден скатываться на стерильное владение с минимумом обострений. Вот и пришлось Семаку после неудачного эксперимента возвращаться к игре с не одним, а сразу с двумя «столбами» — на поле появились габаритные Сергеев и Ерохин.

И когда казалось, что сенсация уже на носу, в дело вступил Мостовой. Недавно Андрей признавался, что «не прет», и надеялся, что отсутствие голов — это сбережение патронов. Действительно, в прошлом сезоне Мостовой забил всего трижды, последний раз — еще в марте. Но сейчас отличился в критический момент — сориентировался после рикошета от защитника и отправил мяч в сетку.

Уже в добавленное время «Зенит» мог вырвать победу, но мяч после удара Ерохина головой пошел мимо цели. 1:1 — питерский гранд спасается от поражения в матче с новичком лиги в самой концовке. И это звоночек Семаку, что без двух главных действующих лиц его команде явно чего-то не хватает.