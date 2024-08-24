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Угальде разошелся! В прошлом сезоне не везло — в этом спасли объятия Станковича

Угальде готовится сыграть против «Зенита»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Манфред Угальде.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Огорчит ли «Зенит»?

На выходных — главная игра августа, «Спартак» едет к «Зениту». На этот раз все чуть менее однозначно, чем обычно — у питерцев вылетели чуть ли не все, кто делал результат в этом сезоне, а красно-белые набрали форму. Особенно зажигает нападающий Манфред Угальде — а ведь еще в прошлом сезоне костариканец был в шаге от провала.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Манфред долго не мог забить. Ему жутко не везло

Прошлой зимой «Спартак» удивил, заплатив за Угальде 13 миллионов евро — притом что Манфред не был уже состоявшимся топчиком, а только подавал надежды в «Твенте». Трансфер стал вторым по стоимости в истории «Спартака», но, очевидно, вызывал сомнения.

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И не зря — несмотря на бодрую игру в предсезонке (2 гола в 6 товарищеских матчах) и моментальное доверие от Абаскаля, юркий нападающий так и не смог забить дебютный мяч в РПЛ в первом сезоне. Смена тренера на Слишковича не помогла — костариканец к концу весны терял игровое время, а удары по воротам таяли так, что в последних официальных матчах сезона исчезли совсем.

Забить за «Спартак» все же удалось — в Кубке против «Зенита». Гол получился показательным для весеннего Угальде — пришел не из заготовленной или наигранной атаки, а случайно. Манфред за счет своей подвижности подловил отскок и с лету прошил Кержакова — но затем очень надолго замолчал.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Все было так печально, что Угальде даже побил антирекорд — стал первым новичком в истории «Спартака», кто не оформил дебютный гол в первых 11 матчах РПЛ. Раньше по 10 матчей не могли забить Уорис и Понсе; а Угальде в итоге обновил рекорд до 13 игр.

Само собой, Манфред переживал. «Молодой парень, в котором я вижу много желания и готовности работать. Быстрый, юркий, хорошо действует корпусом, — говорил про партнера по команде Александр Соболев. — Думаю, Манфред сейчас тоже переживает, что забил пока лишь однажды. Но не сомневаюсь: у него все впереди. Он принесет много пользы «Спартаку». Это сто процентов».

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И действительно — несмотря на грустные заголовки, по факту все было не так плохо. Конечно, Угальде штормило вместе со «Спартаком» — при Абаскале и Слишковиче Манфред поиграл на трех позициях (центрфорвард в соло, в паре и оттянутый нападающий), прежде чем раствориться на лавке.

Глобально форварду просто не везло. По данным РУСТАТ, за весну он стал третьим в «Спартаке» по xG (2,34), четвертым по количеству ударов (21) и ударов в створ (9), а еще вторым после Александра Соболева по голевым моментам (12). По сути, у костариканца хромала только реализация — что совсем не удивительно для дебютанта.

Деян Станкович и Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Новый сезон — уже лучше предыдущего по всем пунктам

«Угальде — молодой парень, иногда он очень чувствительный. Часто для улучшения игры не нужны тренировки, бывает, что нужно просто приобнять, поддержать почеловечески», — сказал в начале августа Деян Станкович.

Кажется, объятия тренера действительно волшебные, потому что в этом сезоне Манфред просто разрывает. За шесть матчей перекрыты или достигнуты уже все показатели прошлой весны: удары по воротам (21) и в створ (10), голевые моменты (12) и xG (4.11). Но самое главное — Угальде начал забивать, к середине августа накопив уже пять мячей во всех турнирах.

И это притом что Манфред сыграл только один полный матч — с «Ахматом». Взамен он получил стабильную позицию — во всех играх, кроме экспериментального первого тура (где «Спартак» проиграл «Оренбургу» 0:2), костариканец выходил на позицию чистого форварда.

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Там он чувствует себя максимально комфортно. Партнерам тоже нравится — они регулярно находят Манфреда передачами, а тот зачастую идеально пользуется моментом. Особенно хорошей вышла связка с новичком клуба Эсекьелем Барко — аргентинец уже отдал один голевой пас на нападающего и в целом регулярно хорошо взаимодействует с Угальде.

«У нас отличная связь с Барко в том числе из-за того, что мы оба говорим на одном языке. На поле и за его пределами мы общаемся на испанском. Мы ищем друг друга внутри поля. Это хорошо как для него, так и для меня, и в конечном итоге это хорошо для всей команды», — признавался недавно Манфред.

На данный момент Угальде, хотя и не отработал полностью потраченные на него деньги, точно выступает здорово. Он — сильнейший игрок в атаке «Спартака» прямо сейчас и главная надежда в матче с «Зенитом».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кстати, Сергей Семак уже выказал свое уважение: «Угальде адаптировался к чемпионату — ждали от него результативности с момента прихода, но сейчас он играет так, как от него ждут и тренерский штаб, и болельщики, и руководство».

Хватит ли костариканцу сил огорчить сине-бело-голубых? Матч даст все ответы, но пока набравшего форму Угальде удалось остановить только глухой обороне «Ахмата». Конечно, в «Зените» исполнители другого уровня — но и Манфред, как оказалось, не так прост.

Манфред Угальде
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3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
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