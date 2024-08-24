Угальде разошелся! В прошлом сезоне не везло — в этом спасли объятия Станковича
На выходных — главная игра августа, «Спартак» едет к «Зениту». На этот раз все чуть менее однозначно, чем обычно — у питерцев вылетели чуть ли не все, кто делал результат в этом сезоне, а красно-белые набрали форму. Особенно зажигает нападающий Манфред Угальде — а ведь еще в прошлом сезоне костариканец был в шаге от провала.
Манфред долго не мог забить. Ему жутко не везло
Прошлой зимой «Спартак» удивил, заплатив за Угальде 13 миллионов евро — притом что Манфред не был уже состоявшимся топчиком, а только подавал надежды в «Твенте». Трансфер стал вторым по стоимости в истории «Спартака», но, очевидно, вызывал сомнения.
И не зря — несмотря на бодрую игру в предсезонке (2 гола в 6 товарищеских матчах) и моментальное доверие от Абаскаля, юркий нападающий так и не смог забить дебютный мяч в РПЛ в первом сезоне. Смена тренера на Слишковича не помогла — костариканец к концу весны терял игровое время, а удары по воротам таяли так, что в последних официальных матчах сезона исчезли совсем.
Забить за «Спартак» все же удалось — в Кубке против «Зенита». Гол получился показательным для весеннего Угальде — пришел не из заготовленной или наигранной атаки, а случайно. Манфред за счет своей подвижности подловил отскок и с лету прошил Кержакова — но затем очень надолго замолчал.
Все было так печально, что Угальде даже побил антирекорд — стал первым новичком в истории «Спартака», кто не оформил дебютный гол в первых 11 матчах РПЛ. Раньше по 10 матчей не могли забить Уорис и Понсе; а Угальде в итоге обновил рекорд до 13 игр.
Само собой, Манфред переживал. «Молодой парень, в котором я вижу много желания и готовности работать. Быстрый, юркий, хорошо действует корпусом, — говорил про партнера по команде Александр Соболев. — Думаю, Манфред сейчас тоже переживает, что забил пока лишь однажды. Но не сомневаюсь: у него все впереди. Он принесет много пользы «Спартаку». Это сто процентов».
И действительно — несмотря на грустные заголовки, по факту все было не так плохо. Конечно, Угальде штормило вместе со «Спартаком» — при Абаскале и Слишковиче Манфред поиграл на трех позициях (центрфорвард в соло, в паре и оттянутый нападающий), прежде чем раствориться на лавке.
Глобально форварду просто не везло. По данным РУСТАТ, за весну он стал третьим в «Спартаке» по xG (2,34), четвертым по количеству ударов (21) и ударов в створ (9), а еще вторым после Александра Соболева по голевым моментам (12). По сути, у костариканца хромала только реализация — что совсем не удивительно для дебютанта.
Новый сезон — уже лучше предыдущего по всем пунктам
«Угальде — молодой парень, иногда он очень чувствительный. Часто для улучшения игры не нужны тренировки, бывает, что нужно просто приобнять, поддержать почеловечески», — сказал в начале августа Деян Станкович.
Кажется, объятия тренера действительно волшебные, потому что в этом сезоне Манфред просто разрывает. За шесть матчей перекрыты или достигнуты уже все показатели прошлой весны: удары по воротам (21) и в створ (10), голевые моменты (12) и xG (4.11). Но самое главное — Угальде начал забивать, к середине августа накопив уже пять мячей во всех турнирах.
И это притом что Манфред сыграл только один полный матч — с «Ахматом». Взамен он получил стабильную позицию — во всех играх, кроме экспериментального первого тура (где «Спартак» проиграл «Оренбургу» 0:2), костариканец выходил на позицию чистого форварда.
Там он чувствует себя максимально комфортно. Партнерам тоже нравится — они регулярно находят Манфреда передачами, а тот зачастую идеально пользуется моментом. Особенно хорошей вышла связка с новичком клуба Эсекьелем Барко — аргентинец уже отдал один голевой пас на нападающего и в целом регулярно хорошо взаимодействует с Угальде.
«У нас отличная связь с Барко в том числе из-за того, что мы оба говорим на одном языке. На поле и за его пределами мы общаемся на испанском. Мы ищем друг друга внутри поля. Это хорошо как для него, так и для меня, и в конечном итоге это хорошо для всей команды», — признавался недавно Манфред.
На данный момент Угальде, хотя и не отработал полностью потраченные на него деньги, точно выступает здорово. Он — сильнейший игрок в атаке «Спартака» прямо сейчас и главная надежда в матче с «Зенитом».
Кстати, Сергей Семак уже выказал свое уважение: «Угальде адаптировался к чемпионату — ждали от него результативности с момента прихода, но сейчас он играет так, как от него ждут и тренерский штаб, и болельщики, и руководство».
Хватит ли костариканцу сил огорчить сине-бело-голубых? Матч даст все ответы, но пока набравшего форму Угальде удалось остановить только глухой обороне «Ахмата». Конечно, в «Зените» исполнители другого уровня — но и Манфред, как оказалось, не так прост.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
6
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
7
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0