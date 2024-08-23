«Спартак» не проиграет «Зениту», а «Динамо» победит «Краснодар». Прогнозы на 6-й тур РПЛ
«Рубин» — «Динамо» Мх
Йован Танасьевич — 1:1. «Динамо» Махачкала очень хорошо играет в обороне, состав боевой. У «Рубина» игроки посильнее, но поставлю на ничью.
Александр Лаэртский — 2:0. Думаю, что «Рубин» обыграет «Динамо» с разницей в два мяча. Еще поставлю на гол нападающего Даку.
ЦСКА — «Акрон»
Йован Танасьевич — 3:1. ЦСКА явный фаворит встречи, тем более после поражения от «Локомотива» он очень хочет победить. У ЦСКА большие амбиции, хотя «Акрон» неплохо смотрелся в первых матчах сезона.
Александр Лаэртский — 2:0. ЦСКА обязан обыграть «Акрон» после двух поражений подряд в РПЛ.
«Зенит» — «Спартак»
Йован Танасьевич — 0:1. У «Зенита» вроде бы несколько серьезных потерь, чего стоит только отсутствие Глушенкова. Конечно, у него длинная скамейка, но сейчас «Спартак» при Станковиче играет неплохо. Красно-белые набирают ход.
Александр Лаэртский — 0:0. Будет настоящая битва. Никто не захочет проигрывать в таком важнейшем матче.
«Факел» — «Оренбург»
Йован Танасьевич — 1:1. У «Оренбурга» точно сильнее состав. А у «Факела» проблема: поменял тренера, но начал с 0:3 со «Спартаком». Считаю, что воронежцам помогут родные стены.
Александр Лаэртский — 0:1. Пока у «Факела» не очень получается в этом сезоне, плюс надо подстраиваться под новые требования тренера. Поставлю на победу «Оренбурга».
«Ахмат» — «Химки»
Йован Танасьевич — 2:1. У «Химок» такой состав, который может обыграть кого угодно и проиграть кому угодно. В прошлом туре они остановили «Зенит». Но у «Ахмата» хорошие тренер и состав.
Александр Лаэртский — 2:1. «Ахмату» очень важно одержать первую победу в РПЛ. Кажется, что «Химки» — подходящий соперник, чтобы его обыграть.
«Крылья Советов» — «Пари НН»
Йован Танасьевич — 2:0. «Крылья Советов» идут внизу турнирной таблицы, им очень нужны очки.
Александр Лаэртский — 1:1. Обе команды трудно начали сезон. И те и другие захотят победить, чтобы исправить ситуацию.
«Динамо» — «Краснодар»
Йован Танасьевич — 3:1. Последний матч между командами получился очень интересным. «Динамо» набрало очень приличный ход. Думаю, что будет яркая игра с огромным количеством моментов.
Александр Лаэртский — 2:1. Нравится игра «Динамо» при Личке. «Краснодар» тоже интересная команда, до сих пор не проиграл в этом чемпионате. Но думаю, что в Москве победит «Динамо».
«Локомотив» — «Ростов»
Йован Танасьевич — 2:1. «Ростов» практически всегда неудобный соперник для топ-клубов. Казалось, что у «Локомотива» возникнут проблемы после ухода лидеров. Но железнодорожники справляются и идут высоко в турнирной таблице.
Александр Лаэртский — 2:2. Карпин всегда дает бой московским командам. А в «Локомотиве» мне нравится атака, очень много забивают.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0