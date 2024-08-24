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Почему Станкович поцеловал Эраковича после удаления? Игрок и тренер давно знакомы

Станкович поцеловал в голову Эраковича после удаления в матче «Зенит» — «Спартак»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Деян Станкович и Страхиня Эракович.
Фото Скриншот трансляции
Вместе работали в «Црвене Звезде».
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

В шестом туре чемпионата России «Зенит» принимал «Спартак». Игра закончилась нулевой ничьей, а более получаса во втором тайме москвичи играли в большинстве. Защитник Страхиня Эракович получил две желтые карточки за шесть минут, дважды сфолив на Хесусе Медине. Когда игрок петербуржцев покидал поле, его поцеловал главный тренер красно-белых Деян Станкович.

Эракович — воспитанник «Црвены Звезды». Закрепиться в основе белградского клуба ему удалось именно при Станковиче, который возглавлял команду с декабря 2019 по август 2022 года. Под его руководством клуб трижды стал чемпионом и завоевал два Кубка Сербии. Деян доверился молодому защитнику, переведя его в основной состав.

«У меня наилучшее мнение о Деяне, — говорил Страхиня после того, как Станкович возглавил «Спартак». — Это тот человек, который дал мне шанс заиграть в основном составе «Црвены Звезды». Он действительно очень многое для меня сделал в футбольном плане».

24&nbsp;августа. &laquo;Зенит&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; сыграли вничью (0:0) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ. Мы увидели шоу в исполнении «Зенита» и «Спартака». Но самого важного не дождались

Между сербами установились теплые отношения, поэтому тренер «Спартака» и поддержал удаленного Эраковича.

«Мне очень жаль, что он получил красную карточку, но это матч. Даже если я играю против брата, я хочу победить. Я его, естественно, обнял по-отечески», — объяснил Станкович на пресс-конференции.

Страхиня Эракович в матче против «Спартака».
Фото ФК «Зенит»

Всего Эракович провел 107 матчей за «Црвену Звезду», уйдя из клуба летом 2023-го — «Зенит» заплатил за защитника сборной Сербии восемь миллионов евро. За петербуржцев он появился уже в 44 играх во всех турнирах, а удаление в матче со «Спартаком» стало для него первым в России и лишь вторым за карьеру (первое случилось не в «Црвене», а в белградском «Графичаре», где он находился в аренде в сезоне-2019/20).

Станкович покинул «Црвену Звезду» на год раньше Эраковича и перед «Спартаком» трудился в «Сампдории» и «Ференцвароше», с которым выиграл чемпионат Венгрии в прошлом сезоне. У руля красно-белых он оформил пять побед в восьми матчах во всех турнирах.

Деян Станкович
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
Страхиня Эракович
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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Рубин – Динамо Мх
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24.08 15:00
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Зенит – Спартак
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24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
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