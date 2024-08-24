Почему Станкович поцеловал Эраковича после удаления? Игрок и тренер давно знакомы
В шестом туре чемпионата России «Зенит» принимал «Спартак». Игра закончилась нулевой ничьей, а более получаса во втором тайме москвичи играли в большинстве. Защитник Страхиня Эракович получил две желтые карточки за шесть минут, дважды сфолив на Хесусе Медине. Когда игрок петербуржцев покидал поле, его поцеловал главный тренер красно-белых Деян Станкович.
Эракович — воспитанник «Црвены Звезды». Закрепиться в основе белградского клуба ему удалось именно при Станковиче, который возглавлял команду с декабря 2019 по август 2022 года. Под его руководством клуб трижды стал чемпионом и завоевал два Кубка Сербии. Деян доверился молодому защитнику, переведя его в основной состав.
«У меня наилучшее мнение о Деяне, — говорил Страхиня после того, как Станкович возглавил «Спартак». — Это тот человек, который дал мне шанс заиграть в основном составе «Црвены Звезды». Он действительно очень многое для меня сделал в футбольном плане».
Между сербами установились теплые отношения, поэтому тренер «Спартака» и поддержал удаленного Эраковича.
«Мне очень жаль, что он получил красную карточку, но это матч. Даже если я играю против брата, я хочу победить. Я его, естественно, обнял по-отечески», — объяснил Станкович на пресс-конференции.
Всего Эракович провел 107 матчей за «Црвену Звезду», уйдя из клуба летом 2023-го — «Зенит» заплатил за защитника сборной Сербии восемь миллионов евро. За петербуржцев он появился уже в 44 играх во всех турнирах, а удаление в матче со «Спартаком» стало для него первым в России и лишь вторым за карьеру (первое случилось не в «Црвене», а в белградском «Графичаре», где он находился в аренде в сезоне-2019/20).
Станкович покинул «Црвену Звезду» на год раньше Эраковича и перед «Спартаком» трудился в «Сампдории» и «Ференцвароше», с которым выиграл чемпионат Венгрии в прошлом сезоне. У руля красно-белых он оформил пять побед в восьми матчах во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1