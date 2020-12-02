Рассказываем, как тревожные новости из Северной столицы могут отразиться на футболе.

Что произошло

2 декабря опубликовано новое постановление правительства Санкт-Петербурга. Из-за распространения коронавирусной инфекции в городе введены ограничительные меры. К примеру, с 30 декабря по 3 января власти полностью приостанавливают работу общепита.

Кроме того, уже с 4 декабря примут другие ограничительные меры, которые затронут проведение в городе на Неве футбольных матчей. До этой среды в постановлении правительства действовал пункт 2.1.3, по которому спортивные мероприятия численностью более 50 человек могли осуществляться по согласованию с Комитетом по физической культуре и спорта Санкт-Петербурга. В новейшей редакции постановления действие этого пункта приостановлено.

Это значит, что требования к проведению массовых мероприятий ужесточаются. «Максимально допустимое количество посетителей будет определяться исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, исходя из конструктивных и иных особенностей места проведения мероприятия, наличия необходимого оснащения, а также достаточности сил и средств, обеспечивающих безопасность его проведения», — говорится в сообщении на сайте администрации города.

Что это означает для «Зенита»

Петербургской команде предстоят четыре подряд домашних матча: 5 декабря «Зенит» примет «Урал», 8-го — дортмундскую «Боруссию», 12-го — «Динамо», 16-го — «Спартак».

Пока можно утверждать лишь то, что ближайшая игра (с «Уралом») точно пройдет при пустых трибунах. В понедельник клуб на своем официальном сайте объявил: «В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга ближайший матч российской премьер-лиги против «Урала» пройдет без зрителей. По важному международному матчу Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА».

То есть ради игры в еврокубке для сине-бело-голубых сделали исключение, однако эта новость появилась до постановления от 2 декабря, и нет никаких гарантий, что решение губернатора по встрече Лиги чемпионов останется в силе.

Сыграют ли «Динамо» и «Спартак» в Петербурге при зрителях

По двум последним играм года вопросов еще больше. «Зенит» не заявлял о том, какой будет судьба матчей с двумя московскими командами. Но прогноз пессимистичный: даже при более мягких ограничениях правительства Санкт-Петербурга команда осталась без зрителей на встречу РПЛ с «Уралом», а сейчас меры ужесточились. Исключение пока сделано, повторим, только для Лиги чемпионов, но матч еще не состоялся.

Представители клуба пока никак не отреагировали на решение правительства города. Билеты на «Динамо» и «Спартак» не продаются.

Добавим, что в Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 3684 зараженных Covid-19. Больше — только в Москве (5191), однако в процентном соотношении от числа жителей город на Неве обходит столицу. Кроме того, Санкт-Петербург лидирует в стране по количеству смертей — за сутки от коронавирусных осложнений скончалось 82 человека.