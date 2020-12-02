До игры 19-го тура, в которой встретятся сегодняшние лидеры чемпионата России, осталось две недели. В кулуарах уже обсуждается один из главных вопросов — кому судить встречу такой сложности? Есть те, кто считает, что не обойтись без помощи иностранцев.

Игра под крышей

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится, как и планируется, 16 декабря в Санкт-Петербурге. Погодные условия ей не помеха — на стадионе есть крыша.

С инфраструктурой проблем нет. Проблемы могут возникнуть только с бригадой судей. Традиционные — если пойдут чередой спорные моменты и станут спотыкаться в своих решениях арбитры (главный или его видеоассистенты).

Судья из России

Получается, что одна из главных задач перед игрой года — угадать с назначением того, кто выстоит, выдержит, добежит, не испугается, все успеет увидеть и услышать. Потому что такого (или таких), кто полностью удовлетворял бы всем требованиям, да еще устраивал бы обоих соперников, сегодня нет.

Предположу, что в число кандидатов войдут или уже вошли Павел Кукуян, Сергей Иванов и Виталий Мешков.

Теоретически среди них могли бы оказаться Алексей Сухой, Владимир Москалев, Станислав Васильев, Николай Волошин и Евгений Турбин.

Но для Сухого сезон сложился не лучшим образом, он успешнее работает в роли видеоарбитра. Проблемы Москалева все те же — нестабильность и ошибки. Назначение Васильева — слишком большой риск. Турбина вообще понизили в ранге — убрали в ФНЛ.

Туда же сейчас отправился Волошин, чья работа на матче «Спартак» — «Ротор», похоже, устроила Ашота Хачатурянца, но не удовлетворила Виктора Кашшаи. Хотя при выборе судьи на игру года мнение председателя судейского комитета РФС наверняка будет весомее мнения главы департамента судейства.

Кстати, Кукуяна, Иванова и Мешкова пока приберегли. Они не будут работать судьями на встречах 17-го тура чемпионата России. Вот как распределились назначения:

«Локомотив» — «Рубин» — Карасев, Демешко, Гаврилин, резервный Сельдяков, ВАР Москалев, АВАР Стипиди, инспектор С.К. Лапочкин;

«Спартак» — «Тамбов» — Васильев, Болховитин, Шаламберидзе, резервный Галимов, ВАР Мешков, АВАР Богач, инспектор Малый;

«Зенит» — «Урал» — Панин, Мосякин, Кобзев, резервный Низовцев, ВАР С. Иванов, АВАР Мурашов, инспектор Анохин;

«Краснодар» — «Ротор» — А. Матюнин, Болотенков, Елеференко, резервный Кошко, ВАР Кукуян, АВАР Чельцов, инспектор Бутенко;

«Ростов» — «Уфа» — Кукуляк, Лунев, Еремин, резервный Стрельцов, ВАР Карасев, АВАР Д. Сафьян, инспектор Гончар;

«Динамо» — «Арсенал» — Казарцев, Усачев, Богданов, резервный Жабченко, ВАР Панин, АВАР Петросян, инспектор Чеботарев;

ЦСКА — «Химки» — К. Левников, Стипиди, Ширяев, резервный Р. Сафьян, ВАР Шадыханов, АВАР Калугин, инспектор Харламов;

«Сочи» — «Ахмат» — С.С. Лапочкин, Данченко, Богач, резервный Сиденков, ВАР Сухой, АВАР Воронцов, инспектор Гвардис.

Судья из элитной группы УЕФА

Не удивлюсь, если матч такой сложности доверят иностранцу. Предположу, что он должен удовлетворять нескольким критериям:

— обладать лицензией для работы с видеоарбитрами;

— входить в элитную группу судей УЕФА;

— не иметь проблем с въездом в Россию.

В таком случае вполне могли бы подойти Алексей Кульбаков из Белоруссии и Джюнейт Чакыр из Турции. Кстати, совместная бригада, составленная из наших и белорусских рефери, сегодня работает на игре Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Барселона». В нее вошли Кульбаков, его ассистенты Дмитрий Жук и Олег Маслянко, а также видеопомощники Мешков и Иванов. Вот вам готовая пятерка для матча в Санкт-Петербурге.

Куда направлять жалобу?

На мой взгляд, больше шансов получить эту игру у Кукуяна. Но в случае выбора иностранца может получиться необычная ситуация, если он допустит ошибки или вызовет споры своими решениями.

Как вам, к примеру, такая концовка и без того уникального футбольного года: «Спартак» или «Зенит» недовольны судейством белоруса или турка, оценку работе арбитров дадут венгр (Кашшаи), немец (Вольфганг Штарк) и бельгиец (Франк Де Блекере), входящие в экспертно-судейскую комиссию, своим мнением также поделится специальный советник из Англии (Дэвид Эллерей)?