Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — об обстоятельствах ухода иранского форварда из «Зенита» и новых тенденциях в клубе из Санкт-Петербурга.

Мнение

Удивительное дело, но Сердар Азмун, воспринимавшийся как положительный персонаж, в последние дни оказался в центре нескольких скандалов.

Скандал по делу о возможном отцовстве — с претензией, что его дочка испытывает лишения, в то время как собачка иранца летает на частных самолетах.

Скандал вокруг перехода в «Байер» — тайный отъезд на медосмотр и подписание контракта, после чего сдан положительный тест на ковид.

Скандал, вызванный отказом «Зенита» отпустить его в сборную Ирана, у которой в четверг и вторник домашние отборочные матчи ЧМ-2022 с Ираком и ОАЭ. Формально клуб прав, с положительным ПЦР-тестом никуда не летают. Но иранцы протестуют, зная, что повторный анализ дал отрицательный результат.

Словом, все происходящее вокруг Азмуна словно подталкивает его к как можно более раннему отъезду из России — в новую жизнь. Отправится ли он в Германию летом, или уже зимой?

Это один из самых интересных трансферных кейсов за последние годы. «Зенит» расстается с одним из лучших бомбардиров РПЛ, получая за него либо минимальную компенсацию, либо не получая ничего. Как поступить? Торговаться с «Байером» или рассчитывать на профессионализм Азмуна и его голы весной?

У Сердара лучший в стране показатель «качества исполнения ударов». За последние три года нападающий каждой своей попыткой увеличивал вероятность забитого мяча на 2,5 процента. Настоящая голевая машина, да еще и в самом расцвете сил. Как получилось, что «Зенит» не вступил в активные переговоры с форвардом еще прошлым летом, когда начинался последний год контракта?

Вопрос риторический. После сезона-2021/22 заканчиваются соглашения не только у группы основных игроков — Дзюбы, Ракицкого, Оздоева, Ерохина, но и у главного тренера Семака. Ранее сине-бело-голубых покинул Лунев и едва не покинул Кузяев — пришлось подключать тяжелую артиллерию в последний момент, когда полузащитник уже фактически занес ручку, чтобы подписать соглашение с «Локомотивом». То есть истории вопроса не месяц и не два, и Азмун не уникальный ее герой.

Со стороны кажется, что в «Зените» существуют несколько полюсов трансферной политики. Есть Семак, есть генеральный директор Александр Медведев, есть председатель совета директоров Елена Илюхина и заместитель гендиректора по спортивному развитию Андрей Аршавин. Но при этом нет спортивного директора, отвечающего именно за кадровую политику. Парадокс, но «Спартак», часто критикуемый как раз за трансферы, сейчас, напротив, купается в комплиментах, несмотря на потерю своего лучшего защитника. Жиго уйдет будущим летом, клуб не может его оставить и на нем не заработает — ситуация, абсолютно сопоставимая с Азмуном, — но то, как новый спортдир Каттани трудоустроил Ломовицкого, Мелкадзе и Хендрикса, вызывает заслуженное одобрение. У «Зенита» с точки зрения управления резервом все как минимум не хуже, но все равно потеря Азмуна вызывает несравнимо бурную реакцию.

Сейчас, на флажке зимнего окна, сине-бело-голубые оформляют другой трансфер. У бразильского «Интернасионала» выкупается 20-летний форвард Юри Алберто — футболист должен в ближайшие дни пройти медосмотр и подписать контракт, но, как сообщают СМИ у него на родине, переход произойдет только летом. «Интер» не хотел до следующего года отпускать нападающего, который в своей лиге забивает в среднем чаще кого-либо в его возрасте, но 17 миллионов евро оказались убедительным доводом.

Много было сказано, что «Зенит» не хочет платить 20 миллионов, что 17 кажутся петербуржцам более уместной суммой, и, собственно, на ней стороны в итоге и остановились — с учетом агентских и иных выплат. В этой связи интересен торг россиян с «Байером».

Сердар Азмун. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В нашем представлении о «Зените» клубу нет разницы, отдать за игрока 17 или 20 миллионов, но это, конечно, не так. И здесь интересная цепочка решений: если Юри Алберто до лета не приедет, продавать ли тогда Азмуна зимой или верить в его профессионализм, чтобы не рисковать в борьбе за титул? Ну и в противостоянии с «Бетисом» в Лиге Европы — тоже.

Прежний Семак вел бы себя категоричнее. Но сейчас, несмотря на скудную скамейку и головоломку с завершающимися договорами ряда футболистов, тренер выглядит более невозмутимым.

Что изменилось?

Прежде всего он сам.

В футбольной среде обсуждают, что Азмун приехал на зимний сбор с лишними килограммами. Не случайно так мало снимков с ним в фотоотчетах клубных медиа о тренировках. В публичную плоскость это не вышло и существует только как слух. Как и другой — мол, Семак не стал дистанцироваться от разговора с Азмуном, напротив, инициировал общение, по итогам которого появилась договоренность о тихом и выдержанном расставании летом, но есть готовность отдать иранца сейчас, а Сердар в эти полгода не станет претендовать на зарплату.

Сергей Семак, Сердар Азмун и Сергей Карасев. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Здесь, кажется, можно сделать интересный вывод. Еще два года назад Семак в интервью и на пресс-конференциях постоянно давал понять, что ему нужны звезды. А сейчас делает команду из того материала, который у него есть. Кто-то скажет, что Сергей Богданович повзрослел как тренер, но, наверное, правильнее сказать, что мышление стало более структурным. Это тоже важно понимать в свете его заканчивающегося контракта.

Подписание Сергеева и Адамова ложится в рамки этого взгляда на тренера. Приход таких исполнителей, пока только игроков ротации, означает, что молодежь, оказавшуюся на полпути между дублем и основой, можно не только отдавать в аренду, но и возвращать. Как раз под таких новичков. Появилась ротация в клубной пирамиде. «Зенит» развился и стал развивать футболистов. Многие считают, что Сергеев сейчас по всем данным сильнее того Дзюбы, который приходил в команду в 2015-м. Вероятно, это действительно так. И примеры Кузяева, Оздоева, Караваева, Чистякова говорят именно о развитии людей.

Но это — развитие. А тема с завершающимися контрактами для «Зенита» по-прежнему больная. «Бавария» после потери на днях одного из игроков, решила изменить алгоритм продления соглашений. Теперь мюнхенский гранд станет предлагать заключать новые договоры за два года до окончания действующих, а не за один. При отказе же футболиста выставят на трансфер.

Изменит ли свой подход «Зенит»?

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