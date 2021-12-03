«Зенит» — «Ростов»: видеоарбитры работают очень медленно, Матюнин ошибочно засчитал гол гостей
На 25-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ростов» арбитр Алексей Матюнин допустил ошибку в ключевом эпизоде, засчитав гол Николая Комличенко.
Споры зенитовцев сначала вызвало решение судьи продолжить игру после единоборства Игоря Калинина и Вендела. В том моменте Матюнина можно поддержать — оба футболисты вели борьбу с использованием рук.
А вот затем, когда арбитр оказался на значительном расстоянии от места событий, Комличенко нарушил правила в борьбе с Ярославом Ракицким, когда мяч находился не на игровом расстоянии от соперников. При этом зенитовец бежал в направлении мяча, а ростовчанин «вбежал» в оппонента.
Матюнин гол засчитал и не изменил мнение даже после вмешательства ВАР и просмотра видеозаписи.
Необходимо отметить очень медленную работу видеоассистентов Евгения Турбина, Екатерины Курочкиной, дебютировавшей в роли помощника ВАР, и Александра Богданова. И в случае с проверкой назначения пенальти, и в случае с голом Комличенко было потрачено непозволительно много времени в ситуациях, когда это не требовалось. Кроме того, когда проверялся пенальти, отсутствовала графика, которая обычно используется для объяснения происходящего.
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