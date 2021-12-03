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Судейство

«Зенит» — «Ростов»: видеоарбитры работают очень медленно, Матюнин ошибочно засчитал гол гостей

20:05
Эпизод матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Ростов». Фото «СЭ» Эпизод матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Ростов». Фото «СЭ» Эпизод матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Ростов». Фото «СЭ» Эпизод матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Ростов». Фото «СЭ» Эпизод матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Ростов». Фото «СЭ»
Эпизод матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Ростов». Фото «СЭ»
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На 25-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ростов» арбитр Алексей Матюнин допустил ошибку в ключевом эпизоде, засчитав гол Николая Комличенко.

Споры зенитовцев сначала вызвало решение судьи продолжить игру после единоборства Игоря Калинина и Вендела. В том моменте Матюнина можно поддержать — оба футболисты вели борьбу с использованием рук.

А вот затем, когда арбитр оказался на значительном расстоянии от места событий, Комличенко нарушил правила в борьбе с Ярославом Ракицким, когда мяч находился не на игровом расстоянии от соперников. При этом зенитовец бежал в направлении мяча, а ростовчанин «вбежал» в оппонента.

Матюнин гол засчитал и не изменил мнение даже после вмешательства ВАР и просмотра видеозаписи.

Необходимо отметить очень медленную работу видеоассистентов Евгения Турбина, Екатерины Курочкиной, дебютировавшей в роли помощника ВАР, и Александра Богданова. И в случае с проверкой назначения пенальти, и в случае с голом Комличенко было потрачено непозволительно много времени в ситуациях, когда это не требовалось. Кроме того, когда проверялся пенальти, отсутствовала графика, которая обычно используется для объяснения происходящего.

Эпизод матча 17-го тура Тинькофф РПЛ "Зенит" - "Ростов". Фото "СЭ"
Эпизод матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Ростов». Фото «СЭ»
Эпизод матча 17-го тура Тинькофф РПЛ "Зенит" - "Ростов". Фото "СЭ"
Эпизод матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Ростов». Фото «СЭ»

Эпизод матча 17-го тура Тинькофф РПЛ "Зенит" - "Ростов". Фото "СЭ"
Эпизод матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Ростов». Фото «СЭ»
Эпизод матча 17-го тура Тинькофф РПЛ "Зенит" - "Ростов". Фото "СЭ"
Эпизод матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Ростов». Фото «СЭ»

Эпизод матча 17-го тура Тинькофф РПЛ "Зенит" - "Ростов". Фото "СЭ"
Эпизод матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Ростов». Фото «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
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  • Bet n bet
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
2-й тайм

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

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Александр Бобров все материалы автора

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